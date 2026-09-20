'이민성호' 합류 앞둔 이영준, 소속팀서 시즌 첫 도움…팀은 1-5 완패

AI 핵심 요약beta
- 이영준이 20일 루체른전서 올 시즌 첫 도움을 올렸다.
- 그라스호퍼는 루체른에 1-5로 져 2연패 속 리그 9위에 머물렀다.
- 이영준은 22일 사우디전 앞두고 U-23 대표팀에 합류한다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀 공격수 이영준이 대표팀 합류를 앞두고 올 시즌 첫 도움을 기록했다.
이영준의 소속팀 그라스호퍼는 20일(한국시간) 스위스 루체른의 테르모플랜 아레나에서 열린 루체른과의 2026-2027 스위스 슈퍼리그 9라운드 원정 경기에서 1-5로 완패했다.
최근 2연패에 빠진 그라스호퍼는 2승 2무 5패(승점 8)를 기록하며 12개 팀 가운데 9위에 머물렀다.
벤치에서 경기를 시작한 이영준은 팀이 크게 뒤진 후반 16분 니콜라스 무치를 대신해 최전방 공격수로 투입됐다. 그라운드를 밟은 이영준은 후반 31분 사무엘레 벵곤도의 만회골을 도왔다. 이영준의 패스를 받은 벵곤도가 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
올 시즌 이영준의 첫 도움이다. 앞서 리그에서 2경기 연속 득점을 기록한 뒤 최근 3경기에서 공격포인트를 올리지 못했던 이영준은 아시안게임 대표팀 합류 직전 다시 공격포인트를 생산했다.
이번 시즌 공식전 기록은 3골 1도움이 됐다. 정규리그에서 2골 1도움을 기록했고 스위스컵에서도 1골을 넣었다.
이영준은 소속팀 일정으로 인해 아시안게임 대표팀에 가장 늦게 합류한다. 루체른전을 마친 뒤 일본으로 이동해 이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀에 가세할 예정이다.
이영준 없이 대회를 시작한 한국은 지난 15일 조별리그 D조 1차전에서 카타르를 4-1로 완파했다. 이라크의 불참으로 D조가 한국·카타르·사우디아라비아의 3개 팀 체제로 치러지는 가운데 카타르가 사우디아라비아에도 패하면서 한국은 일찌감치 8강 진출을 확정했다.
아시안게임 4연패에 도전하는 한국은 오는 22일 사우디아라비아와 조별리그 2차전을 치른다. 장신 스트라이커 이영준이 공격포인트와 함께 합류하면서 이민성호의 최전방 선택지도 한층 넓어지게 됐다.
wcn05002@newspim.com