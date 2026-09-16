수시 원서접수 장애 구제 신청 1588건…구제 대상은 388건

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 16일 수시모집 장애 구제 신청 1588건을 집계했다
- 이 가운데 388건이 구제 대상으로 인정됐다
- 나머지 188건은 추가 검토 중이라 규모가 더 늘 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구제 대상 388건으로 늘어…250건은 대학 접수 완료
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 구제를 신청한 사례가 1588건으로 집계됐다. 이 가운데 현재까지 388건이 구제 대상으로 인정됐다.
교육부는 16일 오후 6시 기준 수시모집 원서접수 장애 관련 구제 신청이 총 1588건 접수됐다고 밝혔다.
교육부는 이 가운데 1400건에 대한 검토를 마쳤다. 나머지 188건은 구제 대상에 해당하는지 추가로 살펴보고 있다.
검토가 끝난 신청 가운데 구제 대상으로 인정된 사례는 중복 신청을 제외하고 388건이다. 이 중 250건은 해당 대학에 원서접수까지 완료됐다.
구제 대상 규모는 이날 오전보다 늘었다. 최교진 교육부 장관은 이날 오전 국회 교육위원회 전체회의에서 오전 10시 기준 구제 신청이 1200여건이며 잠정적으로 구제가 가능한 사례는 250여건이라고 밝힌 바 있다.
이후 구제 신청이 추가로 접수되고 검토가 진행되면서 오후 6시 기준 전체 신청은 1588건으로 늘었고 구제 대상도 388건으로 확대됐다.
이번 구제 절차는 지난 11일 발생한 유웨이어플라이 원서접수 시스템 장애로 정상적인 접수를 마치지 못한 수험생을 대상으로 진행되고 있다.
교육부와 한국대학교육협의회는 신청자의 오류 로그와 접수 이력 등을 확인해 구제 여부를 판단하고 있다. 아직 188건에 대한 검토가 남아 있어 최종 구제 대상 규모는 달라질 수 있다.
jane94@newspim.com