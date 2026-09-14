대교협, 원서접수 장애 사과…"수험생 불이익 없도록 공정한 구제절차 마련"

AI 핵심 요약beta
- 대교협과 유웨이어플라이가 14일 수시 원서접수 장애를 사과했다
- 지난 11일 서버 오류로 일부 수험생이 정상 접수를 못했다
- 피해 수험생 구제와 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다
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유웨이도 접수 장애 수험생·학부모에 사과…"비상 대응체계 고도화"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국대학교육협의회(대교협)와 유웨이어플라이가 2027학년도 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 수험생과 학부모에게 사과하고 피해 수험생 구제와 재발 방지에 나서겠다고 밝혔다.
이기정 대교협 회장은 14일 오후 서울 금천구 대교협 대회의실에서 "이번 시스템 장애로 인해 어떠한 수험생도 부당한 불이익을 받는 일이 없도록 하는 것을 최우선으로 하겠다"고 밝혔다.
지난 11일 오후 유웨이어플라이 원서접수 시스템에 장애가 발생하면서 마감을 앞둔 일부 수험생이 정상적으로 원서접수를 마치지 못하는 일이 발생했다.
이 회장은 "대학 입학을 위해 오랜 시간 준비해 온 수험생과 학부모님께서 원서접수 마지막 순간에 큰 불안과 혼란을 겪으셨을 것을 생각하면 매우 무겁고 송구한 마음"이라며 "대교협을 대표해 수험생과 학부모님들께 깊이 사과드린다"고 말했다.
대교협은 현재 유웨이어플라이로부터 장애 발생 관련 자료를 제출받아 사실관계를 확인하고 있다. 이를 토대로 정상적으로 원서접수를 완료하지 못한 수험생에 대해서는 대학과 협의해 구제 절차를 마련할 계획이다.
이 회장은 "객관적인 사실관계와 확인 가능한 자료를 바탕으로 해당 대학과 협의해 합리적이고 공정한 구제절차를 마련하겠다"며 "구제절차의 마련과 시행 과정에서도 수험생 간의 형평성과 대입전형의 공정성이 훼손되지 않도록 세심하게 살피겠다"고 설명했다.
대교협은 이번 사안을 개별 업체의 일회성 전산 오류로만 보지 않고 원서접수 체계 전반을 점검하기로 했다.
이 회장은 "대입 원서접수는 수험생의 진학과 미래에 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 절차"라며 "원서접수 시스템의 안정적인 운영과 장애 발생 시 대응체계 전반을 면밀히 점검하겠다"고 밝혔다. 이어 "제도적·구조적으로 개선이 필요한 사항은 교육부와 긴밀히 협의해 원서접수 체계 전반을 개선하고 이와 같은 일이 다시 발생하지 않도록 실효성 있는 재발방지 대책을 마련하겠다"고 덧붙였다.
성윤석 유웨이어플라이 대표도 시스템 장애에 대해 공식 사과했다.
성 대표는 "지난 11일 오후 5시50분경 당사 원서접수 시스템에 예기치 못한 서버 오류가 발생했다"며 "이로 인해 마감을 앞두고 최종 접수를 진행하시던 수험생 여러분께 큰 혼란과 불편을 끼쳐드렸다"고 밝혔다.
유웨이어플라이는 사고 직후 대교협의 '장애 대응 매뉴얼'에 따라 오후 6시 마감 예정이던 대학들의 원서접수 시간을 오후 7시까지 1시간 연장했다.
성 대표는 "이러한 조치로 여러분께서 겪으신 심적 고통을 온전히 되돌릴 수 없다는 것을 잘 알고 있다"며 "이번 사태를 매우 엄중하게 받아들이고 있다"고 말했다. 이어 "철저히 원인을 규명해 비상 대응체계를 고도화하는 등 재발 방지를 위한 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.
이번 장애는 오후 6시 마감을 약 10분 앞둔 시점에 발생했다. 유웨이어플라이는 즉시 접수 시간을 1시간 연장했지만 장애 원인에 대해서는 추가 조사를 진행하고 있다. 유웨이어플라이는 원인 규명과 함께 비상 대응체계를 고도화해 유사 장애가 반복되지 않도록 하겠다는 방침이다.
대교협은 피해 수험생 구제와 원서접수 체계 개선을 병행할 계획이다. 장애로 정상적인 접수를 마치지 못한 수험생에 대해서는 확인 가능한 자료를 토대로 해당 대학과 협의하되 수험생 간 형평성과 대입전형의 공정성이 훼손되지 않도록 구제 절차를 마련한다.
아울러 이번 사안을 특정 업체의 전산 장애에 국한하지 않고 원서접수 시스템의 안정성과 장애 대응체계 전반을 점검한다. 제도적·구조적 개선이 필요한 부분은 교육부와 협의해 재발방지 대책에 반영할 방침이다.
이 회장은 "수험생 여러분께서 흔들림 없이 남은 대입 일정에 임할 수 있도록 이번 사태를 끝까지 책임감 있게 수습하겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com