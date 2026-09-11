유웨이어플라이 서버 오류…대교협, 수시 원서접수 마감 오후 7시로 연장

AI 핵심 요약beta
- 대교협이 11일 유웨이어플라이 장애로 원서마감 연장했다.
- 오후 5시50분께 서버오류로 접수·결제 차질이 났다.
- 오후 6시 마감 대학만 7시까지 접수 시간을 늘렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
당초 오후 6시 마감 대학만 1시간 연장…이후 마감 대학은 제외
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국대학교육협의회(대교협)는 유웨이어플라이 원서접수 시스템에서 서버 오류가 발생함에 따라 11일 오후 6시 원서접수를 마감할 예정이던 대학의 접수 시간을 오후 7시까지 연장했다고 밝혔다.
이번 조치는 2027학년도 수시모집 원서접수 마감을 앞두고 유웨이어플라이 시스템에 접속 장애가 발생하면서 일부 수험생이 원서 제출이나 결제를 정상적으로 마치지 못한 데 따른 것이다.
대교협에 따르면 유웨이어플라이 원서접수 시스템에서는 이날 오후 5시50분께부터 서버 오류가 발생했다. 대학별 원서접수 마감 시간이 임박한 상황에서 장애가 발생하면서 일부 수험생은 원서 작성 이후 제출 절차를 완료하지 못하거나 결제를 진행하는 과정에서 차질을 빚었다.
특히 이날 오후 6시 원서접수를 종료하는 대학에 지원하려던 수험생의 경우 서버 장애가 마감 약 10분 전부터 발생하면서 정상적인 접수를 완료할 시간이 부족해지는 문제가 생겼다.
이에 대교협은 시스템 장애라는 수험생의 책임과 무관한 사유로 지원 기회를 잃는 사례를 막기 위해 마감 시간을 한 시간 늦추기로 했다. 서버 오류로 원서접수나 결제를 완료하지 못한 수험생에게 추가 접수 시간을 보장한다는 취지다.
연장 대상은 당초 이날 오후 6시에 원서접수를 마감할 예정이었던 대학이다. 이들 대학의 원서접수 마감 시간은 오후 7시로 일괄 연장됐다. 대교협은 수험생의 원서접수 기회를 보장하고 서버 장애로 인한 불이익을 방지하기 위해 이 같은 조치를 결정했다고 설명했다.
다만 모든 대학의 원서접수 시간이 한 시간씩 연장된 건 아니다. 당초 마감 시간이 이날 오후 6시 이후로 정해진 대학은 이번 조치 대상에서 제외됐다. 해당 대학들은 기존에 공지한 원서접수 일정에 따라 접수를 진행한다.
이번 장애는 수시모집 원서접수가 집중되는 마감 직전 발생했다는 점에서 수험생들의 불편이 컸다. 대학 수시모집은 대학별로 원서접수 종료 시간이 다르고 마감 직전 지원자가 몰리는 경우가 많아 원서접수 대행 시스템의 안정적인 운영이 중요하다.
대교협 관계자는 "현재 유웨이어플라이와 협조해 원서접수 시스템을 정상화하고 안정적인 운영을 위한 조치를 진행하고 있다"고 말했다.
jane94@newspim.com