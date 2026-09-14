임춘대 시의원 "지반침하 즉시 통보 의무화"...조례 개정안 본회의 통과

AI 핵심 요약beta
- 서울시의회가 11일 지반침하 즉시통보 조례안을 통과시켰다.
- 자치구는 지반침하 발생 시 서울시에 바로 알리도록 의무화됐다.
- 시·구 정보공유를 강화해 초동대응과 피해 최소화를 노렸다.
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사고 초기 정보공유 강화 및 서울시 신속 대응체계 가동
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 자치구에서 지반침하가 발생하면 서울시에 즉시 통보하도록 의무화하는 조례가 마련됐다.
서울시의회 도시안전건설위원회 임춘대 의원(송파3·국민의힘)이 발의한 개정안의 핵심 내용이 반영된 서울특별시 지하안전관리에 관한 조례 일부개정조례안이 지난 11일 제339회 임시회 본회의를 통과했다.
이번 개정은 지반침하 발생 정보를 서울시가 신속하게 파악할 수 있도록 시·구 간 정보공유 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.
임춘대 의원은 "지반침하 사고는 시민의 생명과 재산에 직결되는 만큼 사고 발생 초기의 신속한 정보공유가 무엇보다 중요하다"며, "자치구와 서울시가 즉시 상황을 공유하고 필요한 대응에 나설 수 있는 체계를 갖추는 것이 이번 개정의 핵심"이라고 설명했다.
이어 "사고를 인지하는 시간이 늦어지면 그만큼 초동 대응도 늦어질 수밖에 없다"며, "이번 제도 개선이 현장에서 실제 작동해 지반침하로 인한 추가 피해를 막는 안전망이 되도록 지속적으로 살피겠다"고 강조했다.
이번 조례 개정으로 자치구에서 지반침하가 발생할 경우 서울시까지 신속하게 상황이 전달되는 제도적 통로가 마련돼, 사고 초기 대응력을 높이고 시민 피해를 최소화할 수 있는 기반이 마련됐다.
windy@newspim.com