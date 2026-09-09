임춘대 서울시의원, 서울시교육청 국비 840억 반환…국비 집행 체계 개선 촉구

AI 핵심 요약beta
- 서울시의회 임춘대 의원이 8일 서울시교육청의 840억 원 국고보조금 반환을 지적했다.
- 그린스마트스쿨 국비 1643억 원 중 절반 가까이가 집행되지 못했다.
- 교육청은 민원과 절차 지연, 재이월 제한이 원인이라고 설명했다.
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임춘대 의원, 국비 집행 미사용 문제 지적
연계 관리 필요성 강조, 잔액 반복 방지
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 =서울시교육청이 받은 국고보조금 가운데 약 840억 원을 반환한 사실이 드러나면서 국비 집행 체계에 대한 개선 요구가 나왔다.
서울시의회 임춘대 의원(국민의힘·송파3)은 지난 8일 제339회 임시회 예산결산특별위원회 제2회 추가경정예산안 심사에서 서울시교육청의 그린스마트스쿨 국고보조금 반환 규모와 집행잔액 발생 원인을 집중 점검했다.
이번 추경에 편성된 교육청 외부재원 반환금은 약 1052억 4000만 원으로, 이 가운데 그린스마트스쿨 국고보조금 반환금이 840억 2780만 원에 달해 전체의 약 80%를 차지했다. 교육부에서 교부받은 국비 1643억여 원 가운데 2022년부터 2025년까지 확정된 집행잔액도 819억여 원으로 절반에 가까운 수준으로 나타났다.
임춘대 의원은 "이번 추경에서 더 중요한 것은 840억 원을 반환한다는 사실보다 애초 교부받은 국비의 절반 가까이가 왜 실제 사업에 사용되지 못했느냐는 것"이라며 대규모 잔액이 발생한 원인을 면밀히 살펴야 한다고 지적했다.
서울시교육청은 사업 초기 학교 현장의 민원과 갈등으로 추진이 지연됐고, 국비가 시설비로만 사용 가능했던 데다 실제 시설비 집행은 행정절차를 거쳐 수년 뒤 이뤄지는 반면 국비는 재이월이 제한돼 상당액을 집행하지 못했다고 설명했다. 사업 진행 속도에 맞춰 국비를 배분해 달라고 교육부에 요청했으나 반영되지 않았다고도 답했다.
임 의원은 교육부가 2025년 11월 중간정산 방침을 안내한 뒤 반환계획 수립까지 상당한 기간이 소요된 점도 짚으며, 향후 연도별 국비 교부액과 실제 집행 가능액의 차이를 사전에 점검할 필요성을 제기했다.
그는 "정산방식 변경에 따른 불가피한 반환은 구분해서 볼 필요가 있다"면서도 "수백억 원의 국고보조금이 장기간 집행잔액으로 남는 일이 반복되지 않도록 국비 교부부터 집행·정산까지 연계해 관리해야 한다"고 강조했다.
windy@newspim.com