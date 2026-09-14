'메이드 인 코리아 시즌2', 디즈니+ TV쇼 3일 연속 한국 1위

AI 핵심 요약beta
- 메이드 인 코리아 시즌2가 공개 초반 흥행세를 보였다.
- 디즈니+ 톱10서 한국 1위·대만 2위·일본 3위를 기록했다.
- 해외 호평과 시청자 반응 속 16일 3-4회를 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '메이드 인 코리아 시즌2'가 공개 초반부터 거침없는 상승세를 보이고 있다.
'메이드 인 코리아 시즌2'는 플릭스패트롤 디즈니+ 톱10 TV쇼 부문 3일 연속 한국 1위, 대만 2위, 일본 3위를 기록하며 높은 인기를 입증했다. '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.
공개 이후 해외 주요 매체의 호평도 이어지고 있다. "한층 강렬해진 액션과 서스펜스! 더욱 촘촘하고 속도감 있는 전개!", "긴장감과 위기감이 한층 더해진 시즌2", "누구나 공감할 수 있는 보편적인 이야기! 전 세계 시청자들이 모두 이입할 수 있는 작품" 등 해외 주요 매체의 긍정적인 평가가 잇따르며 글로벌 흥행에 대한 기대를 높이고 있다.
시청자들의 반응 역시 뜨거운 흥행 열기를 입증하고 있다. "2회까지 흥미진진하네 몰입감 탁월!", "쎈놈이 돌아왔구나…", "진짜 너무 재밌다 현빈 연기력 미쳤구" 등 배우들의 강렬한 연기와 한층 정교해진 전개, 압도적인 몰입감에 호평을 쏟아내 '메이드 인 코리아 시즌2'의 남은 에피소드에 대한 기대감이 솟구치고 있다.
플릭스패트롤 디즈니+ 톱10 TV쇼 부문 3일 연속 한국 1위를 기록하며 본격적인 흥행 질주를 시작한 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 지금 바로 디즈니+에서 1-2회를 만나볼 수 있으며, 오는 16일 3-4회, 23일 5-6회를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com