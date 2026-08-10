'메이드 인 코리아2' 현빈·우도환·정우성, 피보다 뜨거운 욕망 충돌

AI 핵심 요약beta
- 현빈·우도환·정우성이 9일 메이드 인 코리아 시즌2 포스터를 공개했다
- 시즌2는 9년 뒤 욕망에 폭주하는 백기태의 여정을 그렸다
- 디즈니+에서 9월 9일 첫 공개하고 총 6편을 선보인다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 현빈, 우도환, 정우성이 한층 더 거세진 욕망의 충돌을 예고했다.
전 세계를 사로잡은 대한민국 대표 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 3인 포스터 2종을 공개하며 새로운 서막을 예고한다. '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.
'메이드 인 코리아'는 탄탄한 서사와 폭발적인 몰입감을 바탕으로 국내를 넘어 전 세계 시청자들의 뜨거운 호평을 끌어낸 바 있다. 특히, 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했을 뿐만 아니라, 국내 주요 시상식에서도 작품성과 배우들의 연기력을 고루 인정받으며 완성도와 흥행성을 모두 갖춘 화제의 시리즈로 자리매김했다.
공개된 3인 포스터 2종은 "피보다 뜨거운 욕망의 충돌"이라는 카피와 함께 한층 깊어진 세 인물 간의 긴장감을 고스란히 담아냈다. 서로 다른 곳을 향한 세 인물의 구도와 엇갈린 시선은 한층 더 복잡하게 얽힌 세 인물의 관계성을 암시한다. 높은 자리에서 거침없이 질주하는 '백기태'(현빈)의 흔들림 없는 눈빛, 선택의 기로에서 복잡한 감정을 내비치며 균열을 예고하는 '백기현'(우도환), 그리고 두 형제를 주시하며 변화하는 권력 구도 속 예측 불가능한 전개를 자극하는 '장건영'(정우성)의 모습이 기대감을 고조시킨다.
3인 포스터 2종을 공개하며 기대를 모으는 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오직 디즈니+를 통해 9월 9일 2개, 9월 16일 2개, 9월 23일 2개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com