[핌in현장] "애들 싸움에서 어른들의 싸움으로"…'메인코2' 더 강렬해진 9년 후

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[여의도=뉴스핌] 최문선 기자 = '메이드 인 코리아'가 시즌1 엔딩 이후 9년의 시간을 건너 한층 더 깊어진 이야기로 돌아온다.

디즈니+ '메이드 인 코리아' 시즌2는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 우민호 감독(왼쪽부터), 배우 차희, 노재원, 정성일, 원지안, 서은수, 우도환, 현빈, 정우성이 2일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

2일 서울 여의도 콘래드 호텔에서는 '메이드 인 코리아'2 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 우민호 감독을 비롯해 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희가 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

시즌1의 엔딩에서 9년 후를 배경으로 이야기를 이어가는 만큼 배우들은 한층 성숙해진 캐릭터를 표현하는 데 중점을 뒀다.

현빈은 시즌2에서 백기태가 더욱 큰 욕망을 좇는 인물로 변했다고 설명했다. 현빈은 "시즌2에서는 1에 비해 많은 부와 더 높은 자리까지 올라갔음에도 백기태는 더 큰 욕망, 더 높은 자리, 더 많은 부를 원하는 인물"이라며 "그렇게 거침없이 올라가는 백기태의 독주를 막기 위해 나타나는 세력 속에서 고독하고 외로워지고 과감한 선택을 하면서 위험해지기도 한다"고 말했다.

이어 "두 가지의 면을 복합적으로 보여드리려고 신경 썼다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 현빈이 2일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

우민호 감독은 시즌1과 시즌2의 차이점에 대해 설명했다. 그는 "1은 에피소드 형식이었다. 2는 하나의 이야기로 연결돼 있다"며 "시즌1이 조금 애들 싸움이었다면, 2는 어른들의 싸움 같은 느낌"이라고 말했다.

정우성은 자신이 연기하는 인물의 변화에 대해 "모든 것을 잃은 인물"이라며 "공적 정의감에서 사적 복수심으로 전환된다"고 밝혔다.

그러면서 "자기의 사적 복수심이 사적 복수심임을 자각하지 못하고 정의 실현을 위한 방법이라는 자기 합리화에 빠져 백기태를 쫓고 무너뜨리려고 하는 인물"이라며 "시대의 모순과 인간의 딜레마를 보여줄 수 있는 캐릭터"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 우도환이 2일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

우도환은 9년의 시간이 흐른 뒤 한층 성숙해진 기현을 예고했다. 그는 "9년 후 성숙해진 기현이 자신의 신념이 두터워진, 지키고 싶은 게 확실한 기현이 됐다"며 "시즌1은 애기였다면 2는 어른이 된 느낌을 표현했다"고 말했다.

이어 "기현이의 선택을 많이 궁금하게 하려고 노력했다"고 전했다.

서은수는 여성 최초 검사가 되기까지의 과정을 표현하는 데 집중했다고 밝혔다. 그는 "여성 최초 검사가 되기까지 얼마나 치열하게 살아왔을지를 많이 고민했다"며 "남자들밖에 없는 마약반에서 살아남아 합동수사본부로 서울에 파견되기까지 목소리와 말투 모두 힘이 느껴져야겠다고 생각했다"고 말했다.

그러면서 "당당하고 무모해진 오검사가 되고 싶었다"고 캐릭터에 대한 고민을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 서은수가 2일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

시즌2로 돌아오는 만큼 작품에 대한 부담감도 털어놨다. 현빈은 "부담이 없지 않다. 많은 분들이 시즌1을 좋게 봐주셨는데, 그분들이 2도 봐주시지 않을까 하는 기대감이 있다"고 말했다.

이어 "1보다 깊어진 이야기"라며 "1은 에피소드마다 각 인물도 표현하고 상황 설명도 했어야 했다. 2는 사건이 시작하면서 끝까지 한 이야기로 이어지니까 훨씬 몰입해서 즐길 수 있을 것"이라고 자신했다.

정우성은 역사적 사건을 소재로 활용하는 작품의 차별점도 언급했다. 앞서 12·12 사태를 다룬 '서울의 봄'에 출연한 정우성은 "역사적 시간의 서사는 이어지지만 메인 코드는 그 역사의 사건을 장치로 사용하는 작품"이라고 설명했다.

정우성은 "이 시대의 사적, 공적 욕망들이 인간의 본성을 파고드는 이야기"라며 "'서울의 봄'이나 '남산의 부장들'은 그 사건에 직접적으로 개입됐던 인간들의 선택과 고민, 갈등이 어땠을까 하는 이야기였다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 정우성이 2일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

이어 "캐릭터를 표현하는 장르에 있어서는 '메이드 인 코리아'가 훨씬 더 재밌고 자유롭다"며 "시대의 변화는 늘 비슷한 흐름을 갖고 있는 것 같다. 그 안에서 인간들이 계속해서 범하는 실수와 오류 등이 그 시대를 꾸미고 만들어가는 것 같다"고 밝혔다.

또 "시간은 지났지만 역사적 사건이 갖고 있는 의미는 지금 시대에도 계속 다른 모습으로 이어지고 있는 것 아닌가 생각한다"고 덧붙였다.

노재원은 시즌1과 시즌2에서 백기태와 표학수의 관계가 크게 달라졌다고 밝혔다. 그는 "시즌1과 2의 백기태와 표학수의 관계는 너무 다르다"며 "시즌1 기억으로 연기할 수 없었고 새롭고 낯설고 불편한 느낌이었다"고 말했다.

이어 현빈을 향해 "선배님이 더 멋있어지셨다. 나는 탈모 분장도 하고 더 안 멋있어졌는데, 그게 괴로웠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 현빈은 "호흡은 훨씬 좋았지만 모습에는 조금 놀랐다"고 화답했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 우민호 감독(왼쪽부터), 배우 차희, 노재원, 정성일, 원지안, 서은수, 우도환, 현빈, 정우성이 2일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

끝으로 우도환은 "메인코가 여러분의 추석을 조금이나마 행복하게 할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

원지안은 "시즌2 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 당부했으며, 정성일은 "시즌1을 한 지 얼마 안 된 것 같은데 시간이 정말 빠르다"며 "귀한 시간을 시즌2에 주시면 감사하겠다"고 말했다.

'메이드 인 코리아 시즌2'는 오직 디즈니+를 통해 오는 9일 2개, 16일 2개, 23일 2개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com