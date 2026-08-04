현빈·정우성 다시 맞붙는다…'메이드 인 코리아 시즌2' 9월 9일 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 오는 9월 9일 공개를 확정하고 티저 예고편을 공개했다.

9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마 '메이드 인 코리아 시즌2'가 오는 9월 9일 공개 소식과 함께 믿고 보는 배우들의 강렬한 앙상블과 긴장감 넘치는 서사를 기대케 하는 티저 예고편을 공개해 눈길을 사로잡는다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 메이드인코리아 예고. [사진=디즈니+] 2026.08.04 moonddo00@newspim.com

공개된 티저 예고편은 압도적인 카리스마를 발산하는 '백기태'(현빈)의 등장과 함께, 피보다 뜨거운 욕망이 폭발하는 거대한 서막의 긴장감을 그대로 전한다. "몸을 바짝 낮추고, 발톱을 숨기고, 이 순간을 기다렸다"는 의미심장한 대사는 더욱 거침없어진 '백기태'의 행보를 예고하며 단숨에 몰입도를 끌어올린다.

이어 9년 만에 다시 모습을 드러낸 '장건영'(정우성)이 "선택해, 어느 편에 설지"라며 '백기현'(우도환)을 압박하는 한편, "나랑 해보자는 거냐?"라는 '백기태'의 서늘한 경고는 두 형제가 서로에게 칼끝을 겨누게 될 돌이킬 수 없는 균열을 선명하게 드러낸다. 특히 "지금은 전쟁이야. 어느 한 쪽은 죽어야 끝나"라는 강렬한 대사와 함께 인물들의 욕망과 선택, 배신이 숨 가쁘게 교차하는 장면들은 모든 것을 뒤흔들 운명적 대결을 예고하며 극도의 긴장감을 자아낸다. 이처럼 누구도 물러설 수 없는 전쟁의 한복판에서 각자의 신념과 생존을 위해 맞서는 인물들의 첨예한 대립은 시즌 2에서 한층 확장될 서사와 예측 불가능한 관계 변화를 기대하게 만든다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 메이드인코리아 예고. [사진=디즈니+] 2026.08.04 moonddo00@newspim.com

여기에 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등 시즌 1부터 대체 불가한 존재감을 각인시킨 배우들이 치밀하게 얽힌 인물 관계를 완성하며 극의 밀도를 높인다. 더욱 거대해진 욕망과 깊어진 갈등, 배우들의 폭발적인 연기 시너지가 어우러진 '메이드 인 코리아 시즌2'는 더욱 치밀하고 강렬해진 이야기로 다시 한번 시청자들을 매료시킬 예정이다.

폭발적인 긴장감을 선사하는 티저 예고편을 공개하며 더욱 강렬해진 시즌의 귀환을 알린 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오직 디즈니+를 통해 9월 9일 2개, 16일 2개, 23일 2개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com