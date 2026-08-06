현빈, 더 커진 욕망 품었다…'메이드 인 코리아2' 압도적 카리스마

AI 핵심 요약beta
- 현빈이 9월 9일 디즈니+ 시리즈 메이드 인 코리아 시즌2에서 더 커진 욕망의 백기태로 돌아왔다.
- 메이드 인 코리아 시즌2는 9년 후 중앙정보부 서열 2위가 된 백기태의 폭주와 권력 싸움을 그린 누아르다.
- 디즈니+는 백기태의 카리스마를 담은 스틸을 공개했고, 시즌2는 9일·16일·23일에 총 6개 에피소드를 순차 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 현빈이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 더욱 커진 욕망과 압도적인 카리스마를 품은 '백기태'로 돌아온다.
시즌 1보다 한층 더 커진 욕망과 뜨거워진 대결을 예고하며 큰 기대를 모으고 있는 '메이드 인 코리아 시즌2'가 현빈의 압도적인 카리스마를 담은 캐릭터 스틸을 공개했다. '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.
시즌1에서 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력을 좇는 중앙정보부 과장 '백기태'의 거침없는 야망과 냉철한 승부사적 면모를 입체적으로 그려낸 현빈은 강렬한 존재감을 각인시키며 제62회 백상예술대상 남자 최우수 연기상과 디렉터스컷 어워즈 남자배우상을 수상하여 믿고 보는 배우의 저력을 다시금 입증했다.
시즌2에서는 위험한 이중생활을 9년간 이어오며 중앙정보부 부장 직무대행이자 조직 내 서열 2위에 오른 '백기태'로 더욱 심도 깊은 연기를 펼친다. 새롭게 재편되는 권력 질서 속에서 더 강력한 힘을 얻기 위한 위태로운 줄타기가 이어지는 가운데, 현빈은 '백기태'의 걷잡을 수 없이 치닫는 행보와 커져만 가는 욕망을 밀도 높게 그려낼 전망이다.
공개된 캐릭터 스틸은 권력의 중심부에 진입한 '백기태'의 달라진 위상과 숨 막힐듯한 카리스마를 담아내 단번에 시선을 사로잡는다. 깊은 어둠 속 소파에 여유롭게 몸을 기댄 채 정면을 응시하는 '백기태'의 모습은 모든 것을 손에 쥔 자의 위압적인 분위기와 흔들림 없는 자신감을 드러낸다. 이어 상대를 예리하게 응시하며 빈틈없는 수싸움을 이어가는 모습에서는 노련한 수완이 엿보이며 긴장감을 더한다. 한편, 타들어 가는 종이를 의미심장한 눈빛으로 바라보는 '백기태'의 표정은 목표를 위해선 많은 것을 과감히 숨기고 없애 버릴 수 있는 그의 냉혹함을 드러내며 정상에 가까워질수록 더욱 격렬해지는 그의 욕망이 어떤 파장을 불러올지 궁금증을 더한다.
현빈의 농익은 열연과 독보적인 카리스마를 담아낸 '백기태' 캐릭터 스틸을 공개한 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오직 디즈니+를 통해 9월 9일 2개, 16일 2개, 23일 2개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com