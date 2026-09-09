'메이드 인 코리아2' 현빈·우도환, 취조실서 맞붙었다…'형제의 난' 본격화

AI 핵심 요약beta
- 현빈이 9일 메이드 인 코리아 시즌2를 공개했다
- 백기태와 백기현이 취조실서 9년 만에 마주했다
- 형제의 대립은 권력과 욕망으로 더 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '메이드 인 코리아 시즌2' 현빈과 현빈이 9년 만에 취조실에서 마주한다.
9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마 '메이드 인 코리아 시즌2'가 드디어 오늘 1-2회 공개를 앞두고, 취조실에서 마주한 '백기태'와 '백기현'의 모습을 공개하며 걷잡을 수 없는 '형제의 난'을 예고했다.
공개된 스틸은 취조실에서 마주한 '백기태'와 '백기현'의 모습을 포착하며 단숨에 시선을 끈다. 보안사령부 중령으로 한층 무게감 있는 모습의 '백기현'과 취조를 받는 상황에서도 거침없는 기세와 여유를 잃지 않는 '백기태'의 모습은 두 형제가 어떤 이유로 이토록 팽팽하게 대립하게 된 것인지 궁금증을 증폭시킨다. 9년 후 권력의 정점에 다다른 '백기태'와 자신만의 정점을 향해 온 '백기현'이 뜻밖의 사건으로 맞붙으며 더욱 복잡하게 얽히게 된 만큼, 두 사람의 갈등이 어떤 국면으로 치닫게 될지 기대를 모은다.
특히 현빈은 '백기태'에 대해 "여러 수를 가지고 움직이는 인물이다. 계속 다르게 대처하면서 자기가 원하는 노선으로 가려고 하는 인물인데, 조금씩 불협화음이 생긴다"고 설명해, 더욱 커진 욕망을 향해 매 순간 새로운 승부수를 던지는 '백기태'와 그런 형을 바라보는 '백기현'이 과연 각자 어떤 선택을 내릴지 이목이 집중된다. 이처럼 엇갈린 선택 끝에 서로를 마주하게 된 두 형제의 서사에 관심이 집중되는 가운데, 1-2회가 바로 오늘(9일) 공개되며 전 세계 시청자들을 또 한 번 사로잡을 것으로 기대를 모은다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 1-2회는 바로 오늘(9일) 오후 오직 디즈니+를 통해 공개되며, 16일 2개, 23일 2개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com