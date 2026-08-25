'메이드 인 코리아2' 현빈·정우성, 9년 후 다시 얽혔다…욕망과 선택 충돌

AI 핵심 요약beta
- 디즈니+가 25일 메이드 인 코리아2 스틸을 공개했다.
- 현빈·정우성·우도환이 9년 만의 대결과 동맹을 예고했다.
- 메이드 인 코리아2는 9월 9일 첫 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '메이드 인 코리아2'가 현빈, 정우성, 우도환의 팽팽한 관계를 담은 스틸을 공개했다.
인물들의 첨예한 대립과 깊어진 감정선으로 한층 밀도 높은 이야기를 펼칠 '메이드 인 코리아 시즌2'가 서로 다른 이해관계로 얽힌 '백기태'(현빈), '장건영'(정우성), '백기현'(우도환)의 위태로운 관계를 포착한 스틸을 공개했다. '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.
공개된 스틸은 시즌1부터 지독한 악연으로 얽혀온 '백기태'(현빈)와 '장건영'(정우성), 그리고 두 사람 사이에서 위태로운 선택을 앞둔 '백기현'(우도환)의 팽팽한 관계를 담아내 시선을 사로잡는다. 걷잡을 수 없는 욕망에 사로잡혀 권력의 정점을 향해 질주하는 '백기태' 앞에 9년 만에 '장건영'이 다시 모습을 드러내면서, 두 사람은 끝나지 않은 사생결단의 대결에 돌입한다. 여기에 파국으로 치닫는 형을 더 이상 지켜볼 수 없는 '백기현'이 그의 폭주를 막기 위해 고뇌하고, 급기야 '장건영'과 손을 잡아야 할 선택의 기로에 서면서 세 사람의 운명이 어디로 향할지 이목을 집중시킨다.
예상치 못한 장소에서 뜻밖의 인물과 마주한 '백기태'의 흔들리는 표정은 당혹감과 경계심을 동시에 드러내며 예측불허의 위기를 암시한다. 이어 서로를 집어삼킬 듯 날 선 시선을 주고받는 '백기태'와 '백기현'의 대치는 혈연마저 넘어선 욕망 앞에서 정면충돌할 형제의 잔혹한 운명을 예고한다. 현빈은 "'백기현'은 내 뜻대로 움직여야 할 인물인데, 거기서 벗어나면서 형, 아버지로서, 혹은 지금의 위치에서 여러 방해 요소가 된다. 그 때문에 그를 향한 생각과 감정이 훨씬 더 복잡했다"고 전해 '백기태'가 동생에게 느끼는 복잡다단한 심경을 짐작하게 한다. 우도환 역시 "내가 '백기현'이었어도 저 선택이 맞았을 거라 납득할 수 있게 연기하고자 했다"고 밝혀, 결국 다른 길을 걷게 된 형제가 어떤 파국으로 치닫게 될지 호기심을 자극한다.
한편, '백기태'의 거침없는 행보를 저지하고자 위험한 공조를 시작한 '장건영'과 '백기현'이 서늘한 눈빛으로 탐색전을 벌이는 모습은 끊임없는 의심 속 불안한 동맹을 예고한다. "'장건영'은 복수를 위해 새로운 권력의 그림자에 올라타 '백기태'를 잡으려 고군분투하는 인물"이라는 정우성의 말처럼, 시즌1부터 축적된 깊은 악연 위에 새로운 이해관계가 더해지며 한층 거세질 '장건영'의 반격과 세 사람이 만들어낼 치열한 대립에 기대가 모인다.
엇갈린 욕망과 선택 속 새로운 국면을 맞은 '백기태'와 '장건영' 그리고' 백기현', 세 인물의 관계 변화가 담긴 스틸을 공개한 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오직 디즈니+를 통해 9월 9일 2개, 16일 2개, 23일 2개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com