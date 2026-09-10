노재원, '메이드 인 코리아2'서 더 짙어진 광기…압도적 존재감

AI 핵심 요약beta
- 배우 노재원이 9일 공개된 메이드 인 코리아 시즌2에서 표학수로 강렬함을 보였다.
- 표학수는 부산 중앙정보부 국장과 백기태 후임으로 등장해 긴장감을 키웠다.
- 노재원은 광기와 야망을 섬세하게 살려 존재감을 드러냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노재원이 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 한층 복잡해진 캐릭터의 내면을 섬세하게 그려내며 강렬한 존재감을 발산하고 있다.
지난 9일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 극 중 노재원은 시즌1에 이어 표학수 역을 맡아 백기태와 달라진 관계를 드러냈다.
표학수는 한 사내를 무참하게 고문하는 모습으로 첫 등장해 강렬한 인상을 남겼다. 광기 어린 표정으로 상대를 긴장하게 만드는 모습은 물론, 파격적인 비주얼로 9년의 세월을 보낸 인물의 모습을 단번에 각인시켰다.
부산 중앙정보부의 국장이 된 표학수는 특유의 이죽거리는 태도로 부산에 온 백기태를 만나게 됐다. 이후 서울로 발령받아 백기태의 후임이 된 뒤, 앞에서는 한발 물러서는 듯하면서도 속내를 알 수 없는 행동을 보인 표학수. 여전히 야망을 감추고 있는 그의 행보는 두 사람 사이에 새로운 긴장 관계를 형성했다.
이처럼 노재원은 시즌1보다 더욱 복잡해진 표학수의 변화를 자신만의 색깔로 풀어냈다. 가발과 독특한 스타일링으로 외적인 변화를 완성한 데 이어, 종잡을 수 없는 광기 어린 눈빛과 비릿한 표정, 능청스러운 말투를 더해 인물의 섬뜩한 분위기를 완성한 것. 특히 상황에 따라 자신을 낮추다가도 순간순간 감춰둔 야망을 드러내는 이중적인 면모로 시선을 사로잡았다. 노재원의 세밀한 연기로 완성될 표학수가 남은 회차에서 또 어떤 아우라를 발산할지 기대가 모인다.
한편, '메이드 인 코리아 시즌2'는 디즈니+를 통해 매주 수요일 2개의 에피소드가 공개된다.
moonddo00@newspim.com