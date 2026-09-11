SK스토아, 추석 앞두고 식품 협력사 점검

AI 핵심 요약beta
- SK스토아가 11일 추석 앞두고 KG F&B를 점검했다.
- 워커힐 고메 한우불고기 생산 공정과 위생을 살폈다.
- 교차오염·살균설비·작업자 수칙을 중점 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SK스토아가 추석을 앞두고 주요 식품 협력사의 위생과 품질 관리 현황을 점검했다.
회사는 11일 충북 충주시의 제조 협력사 KG F&B를 방문해 '워커힐 고메 한우불고기' 생산 공정을 확인했다고 밝혔다. 최우석 사업지원 본부장과 품질관리팀장, SCM 팀장 등이 현장 점검에 참여했다.
점검단은 육류 원료 입고부터 해동, 양념 배합, 위생 포장, 완제품 보관, 배송 관리까지 전 공정을 살펴봤다. 특히 추석 시즌 생산량 증가에 따른 교차 오염 방지, 살균·소독 설비 가동 상태, 작업자 위생 수칙 준수 등을 중점 점검했다.
SK스토아는 워커힐과 협업해 갈비, 김치, 도가니탕, 함박 스테이크 등 17개 식품을 운영 중이다. 회사는 설과 추석 등 명절마다 협력사를 방문해 생산 공정을 직접 검증하는 체계를 유지하고 있다.
nrd@newspim.com