설화수, 일본 시장 진출...이세탄 신주쿠점에 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 설화수가 11일 일본 이세탄서 첫 팝업을 열었다.
- 60주년 ABC 인삼크림 헤리티지를 알린다.
- 자음생크림·윤조에센스로 현지 공략을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아모레퍼시픽의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 일본 시장에 본격 진출한다.
설화수는 지난 5일부터 다음달 13일까지 일본 대표 백화점 이세탄 신주쿠점 본관 1층에서 첫 공식 팝업 스토어를 운영한다고 11일 밝혔다.
올해는 설화수가 세계 최초로 인삼을 화장품에 적용한 'ABC 인삼크림'을 출시한 지 60주년이 되는 해다. 이번 팝업은 60년간 축적해온 인삼 연구 기술력을 일본 고객들에게 소개하는 자리다.
설화수는 시장 진출 전 현지 인지도 확대에 나섰다. 지난 5월 일본 대표 뷰티 플랫폼 '앳코스메(@cosme)'에서 팝업을 진행했고, 지난달에는 일본 주요 뷰티 매체와 유통 관계자, 인플루언서를 초청한 브랜드 런칭 행사를 개최했다.
이세탄 신주쿠점 팝업에서는 대표 제품인 자음생크림과 윤조에센스를 중심으로 인삼 연구 헤리티지를 소개한다. 방문객들은 주요 제품을 직접 체험할 수 있으며 핸드 마사지 등 브랜드 경험 프로그램을 제공받는다. VIP 고객을 대상으로는 별도의 체험 프로그램과 특별 프로모션도 운영할 예정이다.
설화수는 이세탄 신주쿠점 외에도 이세탄 뷰티 온라인, 큐텐(Qoo10), 아마존 재팬(Amazon), 앳코스메 쇼핑(@cosme SHOPPING) 등 일본 주요 온·오프라인 채널을 통해 고객 접점을 확대하고 있다.
nrd@newspim.com