삼성카드, '서울아트굿즈페스티벌 2026' 메인 스폰서로 참여

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드가 12일부터 13일까지 서울아트굿즈페스티벌 2026에 참여했다.
- 삼성카드는 스테이지와 포토존, 3개 부스를 운영했다.
- 모니모페이 결제 혜택과 경품 이벤트도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 오는 12일부터 13일까지 세종문화회관 예술의 정원에서 열리는 '서울아트굿즈페스티벌 2026'에 메인 스폰서로 참여한다고 11일 밝혔다.
삼성카드는 다채로운 공연과 강연을 선보이는 '삼성카드 스테이지'와 포토존을 운영한다. 이외에도 삼성카드, 모니모, THE TWENTY 등 총 3개의 부스를 마련해 방문객들을 위한 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다.
'서울아트굿즈페스티벌 2026'은 세종문화회관이 개최하는 문화예술 행사로, 공연과 강연을 비롯해 영화·출판·음반 등 다양한 장르의 굿즈를 한자리에서 만나볼 수 있다.
삼성카드 스테이지에서는 행사 기간 동안 다양한 분야의 연사들과 가수들이 참여해 공연과 강연을 진행한다. 행사장을 찾은 고객들은 삼성카드 스테이지에서 다채로운 문화예술 콘텐츠를 즐길 수 있다.
삼성카드 포토존에서는 기념사진을 촬영할 수 있으며, 촬영한 사진은 무료로 인화할 수 있다. 삼성카드 부스 방문 고객은 삼성카드로 현장 구매를 인증하면 선착순으로 리움·호암미술관 관람 티켓을 받을 수 있다.
삼성금융네트웍스 통합 플랫폼 '모니모' 부스에서는 모니모 회원을 대상으로 뽑기(가챠) 이벤트를 통해 다양한 모니모 굿즈 및 스무디를 증정하는 프로그램도 운영한다.
삼성카드 20대 전용 멤버십 'THE TWENTY' 부스에서는 20대 고객을 위한 퀴즈와 룰렛 이벤트를 선보인다.
부스를 방문해 퀴즈 정답을 맞힌 고객에게는 팝콘을 제공한다. 모니모에 가입한 20대 고객은 룰렛 이벤트에 참여해 갤럭시 버즈4, 올리브영 기프트카드 등 다양한 경품을 받을 수 있다.
이외에도 행사장에서 판매되는 다양한 굿즈와 F&B 상품은 모니모에서 제공하는 '모니모페이'를 통해 결제할 수 있다. 모니모 앱에서 삼성카드 LINK 혜택을 연결하고 현장에서 모니모페이로 결제하면 5% 할인을 최대 3000원까지 받을 수 있다.
삼성카드 관계자는 "서울아트굿즈페스티벌 2026을 찾은 고객들이 공연과 강연, 다양한 굿즈와 함께 삼성카드가 마련한 즐길거리와 혜택을 경험할 수 있도록 이번 프로그램을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 새로운 즐거움을 더할 수 있는 다양한 활동을 지속적으로 선보일 계획이다"라고 말했다.
yunyun@newspim.com