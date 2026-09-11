KCC, 창호·친환경페인트·천장재 등 3개 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- KCC가 11일 한국웰니스지수 3개 부문 1위에 올랐다.
- 창호재는 7년, 친환경페인트는 5년, 천장재는 2년 연속 1위다.
- KCC는 품질과 기술력, 친환경성을 인정받았다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC는 '2026 한국웰니스지수(Wellness)'에서 창호재, 친환경페인트, 천장재 총 3개 부문 1위에 선정됐다고 11일 밝혔다.
KCC는 이번 수상으로 창호재 부문 7년 연속, 친환경페인트 부문 5년 연속, 천장재 부문 2년 연속 1위를 기록하며 건축자재 전반에 걸친 제품 경쟁력과 소비자 신뢰를 입증했다.
창호재 부문에서 7년 연속 1위에 오른 KCC 창호는 하이엔드 창호 브랜드 'Klenze(클렌체)'를 중심으로 단열성, 기밀성, 방음성, 수밀성, 내풍압성 등 창호 본연의 성능과 고급스러운 디자인을 함께 제공하고 있다.
우수한 기밀재와 다양한 유리 사양을 적용해 외부 소음을 효과적으로 차단하고 결로 저감과 에너지 절감에도 기여함으로써 쾌적한 실내 환경 조성에 힘쓰고 있다.
KCC 관계자는 "한국웰니스지수 3개 부문 1위 선정은 KCC가 지속적으로 축적해 온 제품 품질과 기술력, 고객 중심 서비스가 소비자에게 인정받은 결과"라며 "앞으로도 친환경성, 안전성, 기능성을 갖춘 제품과 차별화된 서비스를 지속적으로 선보이며 소비자 만족도와 시장 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com