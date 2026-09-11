SG, 유상증자 대금 납입 진행

AI 핵심 요약beta
- 에스지이(SG)가 11일 유상증자 대금 납입을 진행했다고 밝혔다.
- 일반공모 청약에 6045억여원이 몰려 441.63대 1을 기록했다.
- 조달 자금은 국내외 생산거점 확대와 재무구조 개선에 쓴다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 에스지이(SG)가 유상증자 실권주 일반공모에서 441.63대 1의 경쟁률을 기록한 가운데 유상증자 대금 납입이 진행 중이라고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 8~9일 진행한 일반공모에는 배정금액 13억6880만원에 대해 6045억1166만원의 청약금이 몰렸다. 앞서 3~4일 진행한 구주주 청약에서는 전체 모집 물량의 96.34%가 청약됐다.
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 총 4100만주다. SG는 현재 374억원 규모의 유상증자 대금 납입 절차를 진행 중이며 신주는 오는 29일 상장될 예정이다.
조달 자금은 수도권 아스콘 생산거점 확대와 인도네시아 현지 사업 투자, 원재료 확보 및 재무구조 개선에 투입된다. 국내에서는 생산거점을 추가 확보해 아스콘 공급 지역을 넓히고, 해외에서는 인도네시아 현지 생산거점 구축과 도로 인프라 사업을 추진할 계획이다.
SG 관계자는 "구주주 청약에 이어 일반공모에서도 높은 관심이 이어졌다"며 "조달 자금을 활용해 국내외 사업 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com