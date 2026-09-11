교원투어 여행이지, 美 서부 명문대 탐방 패키지 출시

AI 핵심 요약beta
- 교원투어가 11일 미서부 명문대 탐방 8일 상품을 선보였다.
- 스탠퍼드·UC버클리·UCLA와 실리콘밸리를 함께 찾는다.
- 노옵션·노쇼핑으로 여행 집중도를 높인 것이 특징이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원투어는 자녀 동반 가족 여행 수요를 겨냥해 미국 서부 명문대와 실리콘밸리를 탐방하는 테마 패키지를 선보인다고 11일 밝혔다.
이번 '미서부 명문대 탐방 8일'은 스탠퍼드대·UC버클리·UCLA 등 미국 서부 주요 명문대와 샌프란시스코, 로스앤젤레스(LA) 등 서부 대표 도시를 찾는 상품이다.
기존 명문대 탐방 상품이 하버드대·예일대 등 미동부 아이비리그를 중심으로 구성됐다면, 이번 상품은 미서부 명문대와 글로벌 IT 기업이 밀집한 실리콘밸리를 함께 방문하는 것이 특징이다.
명문대 탐방을 중심으로 첨단 산업 현장과 주요 관광지까지 한 번에 경험할 수 있도록 차별화했다. 노옵션·노쇼핑 구성으로 여행에 집중할 수 있는 것도 장점이다.
교원투어는 여행 목적과 관심사, 취향을 세분화한 테마 상품을 지속적으로 확대할 계획이다. 명문대 탐방을 비롯해 트레킹, 온천, 미식, 스포츠 등 다양한 테마를 결합한 상품 라인업을 강화해 세분화하고 있는 여행 수요에 대응한다는 전략이다.
교원투어 관계자는 "이번 명문대 탐방 패키지는 미국 서부 주요 대학과 실리콘밸리, 대표 관광지를 함께 경험할 수 있도록 구성했다"며 "앞으로도 여행 목적과 관심사를 반영한 차별화된 테마 상품을 선보이며 고객에게 새로운 여행 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com