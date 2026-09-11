산업부, 한-베 수출협력 구체화…첫 실무진 협의체 가동

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 11일 서울서 베트남과 첫 수출통제 대화를 열었다.
- 양국은 국장급 논의로 제도 운영 경험과 현안 공유에 나섰다.
- 산업부는 현지 진출 기업 애로를 전달하며 지원을 강화하겠다고 했다.
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수출통제 현안 공유·협력방안 논의
"양국 간 수출통제 협력 강화할 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 베트남과 수출통제 분야 협력 강화를 위해 첫 실무진 협의를 가동했다.
산업부는 11일 서울에서 베트남 산업무역부와 '제1차 한-베트남 수출통제 대화'를 개최한다고 밝혔다.
이번 대화는 양국 수출통제 당국 간 국장급 논의를 처음 개최하는 자리다.
정부는 지난 4월 베트남 하노이에서 정례 협의체 신설과 정보공유 등을 담은 '한-베트남 수출통제 협력 양해각서(MOU)'를 체결했다. 이번 대화는 이에 따른 후속 협력이다.
베트남은 작년 10월 수출통제 제도를 도입한 뒤 지난 6월부터 시행하고 있다. 베트남에는 다수의 국내 기업이 진출해 있어 제도 변화에 대한 기업들의 대응 필요성도 커지고 있다.
회의에는 김태우 산업부 무역안보국장과 응우옌 아잉 선 베트남 산업무역부 대외무역국장이 양측 수석대표로 참석한다.
양국은 수출통제 관련 주요 현안을 공유하고, 구체적 협력 방안 논의에 나설 예정이다. 산업부는 한국의 수출통제 제도 운영 경험 등을 베트남 측에 공유하고 현지에 진출한 국내 기업의 애로사항도 전달할 계획이다.
베트남 대표단은 지난 8일부터 나흘간 국내에서 수출통제 관련 전문교육을 받았다. 이어 인천세관과 자율준수무역거래자(CP) 우수기업인 삼성전자 등을 방문한다.
김태우 산업부 무역안보국장은 "양국 간 수출통제 협력을 강화해 첨단산업 생태계 안정성을 뒷받침해 나가겠다"며 "우리 기업들이 새로운 제도 변화에 신속하고 원활하게 대응할 수 있도록 맞춤형 현지 지원을 강화하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com