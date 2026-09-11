삼성E&A, 4.7조 사우디 비료 프로젝트 수주...설계·조달·시공 단독 수행

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A가 11일 사우디서 SAN-7 비료 EPC를 수주했다
- 수주액은 약 4조7000억원으로 2030년 완공 예정이다
- 주베일서 암모니아·요소비료 생산, 전량 수출한다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A는 사우디아라비아에서 대형 비료 프로젝트를 수주했다.
삼성E&A는 11일 공시를 통해 사우디 사빅 애그리뉴트리언츠와 'SAN-7 프로젝트'에 대한 EPC(설계·조달·시공) 계약을 체결했다고 밝혔다. 수주 금액은 약 4조7000억원(약 35억달러)이다.
프로젝트는 사우디 동부 주베일 산업단지에 건설되며 천연가스를 원료로 하루 3500톤 암모니아를 생산하며 이를 원료로 7700톤 요소비료(우레아, Urea)를 생산한다. 생산된 비료는 전량 수출된다.
플랜트에는 연소 후 탄소포집장치(PCCC)가 포함돼 있어 암모니아 생산시 발생하는 이산화탄소(CO2)를 요소비료 합성에 활용해 탄소발생을 줄이고 경제성을 높였다.
이번 사업은 삼성E&A가 단독으로 EPC를 수행하며 2030년 완공 예정이다
삼성E&A는 2003년 사우디 시장에 첫 진출한 후 30여건 프로젝트를 수행해왔다. 2024년에는 창사 이래 최대 규모인 60억달러 파딜리 프로젝트를 수주하며 시장 지배력을 높여왔다.
삼성E&A는 사우디 국영 석유화학회사인 사빅과 파트너십도 공고히 했다. 발주처인 사빅 애그리뉴트리언츠는 사빅의 비료 부문 자회사로 2003년 이후 EO/EG, PP 등 굵직한 프로젝트를 수행해왔다.
삼성E&A 관계자는 "기술력과 경험을 집약해 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 글로벌 비료 플랜트 수요 증가에 적극 대응할 계획이다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com