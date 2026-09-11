이노시뮬레이션, 日 FORUM8과 드라이빙 시뮬레이터 사업협력

AI 핵심 요약beta
- 이노시뮬레이션이 11일 FORUM8과 운전교육 시뮬레이터 MOU를 맺었다.
- 양사는 일본 시장용 제품 개발·검증과 공동 영업에 협력하기로 했다.
- 이노시뮬레이션은 시연 장비 공급으로 현지 사업 확대를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 훈련·검증 솔루션 전문기업 '이노시뮬레이션'이 일본의 대표적인 엔지니어링 VR·3D소프트웨어 기업이자 세계적인 모터스포츠 대회 '월드랠리챔피언십(WRC)' 공식 스폰서로 알려진 포럼에이트(FORUM8)과 운전교육 시뮬레이터 사업협력 양해각서(MOU)를 지난 1일 체결했다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 MOU는 이노시뮬레이션이 26년간 축적해 온 드라이빙 시뮬레이터 기술과 FORUM8이 일본 내에서 구축한 영업망·고객지원 역량을 결합해 지속 가능한 협력 체계를 구축하는 데 목적이 있다. 양사는 일본 시장에 적합한 운전교육 시뮬레이터 개발·고도화, 시연 장비를 활용한 제품 검증·고객 시연, 잠재 고객 발굴·영업 및 입찰 참여 확대를 위한 중장기 사업계획 수립 등에서 긴밀히 협력하기로 했다.
이노시뮬레이션은 운전교육 시뮬레이터의 설계·제조·품질관리를 담당하고, 양사가 합의한 사양에 따라 시연 장비를 개발·공급한다. 설치·운영·유지보수에 필요한 기술 문서를 제공하고 FORUM8 인력에 대한 제품 교육과 기술 지원을 수행하며, 일본 시장 요구사항을 반영한 제품 개선도 주도적으로 검토한다.
FORUM8은 일본 내 영업망과 고객 네트워크를 바탕으로 시장 조사, 목표 고객·사업기회 발굴과 영업 활동을 맡는다. 또한 잠재 고객을 대상으로 제품 소개 및 시연, 사업 제안과 협의를 진행하고, 고객의 요구사항과 시장 피드백을 이노시뮬레이션과 공유해 현지 시장에 적합한 제품 및 사업 모델을 구체화한다.
양사는 발굴된 사업기회를 기반으로 공동 제안 및 프로젝트 수주를 추진하며, 일본 시장 내 판매 확대와 신규 사업 발굴을 지속적으로 이어갈 예정이다.
FORUM8은 일본 시장에서의 사업 검토와 제품 검증을 위해 시연용 장비를 선발주했으며, 이노시뮬레이션은 양사가 합의한 사양과 일정에 따라 장비를 설계·제조해 공급한다.
회사에 따르면 이번 시연 장비는 일본 현지에서 제품의 적용 가능성을 검토하고 다양한 B2B 사업 기회를 발굴하기 위한 목적으로 활용될 예정이다. 양사는 우선 시연 장비를 통한 제품 및 시장 검증을 진행하고, 향후 사업 진행 결과와 시장 상황에 따라 협력 범위와 공급 규모를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
양사는 지난 2009년부터 17년간 드라이빙 시뮬레이터 및 모션 시스템 분야에서 협력하며 중국 RIOH(Research Institute of Highway, Ministry of Transport), 일본 대학의 고성능 연구용 시뮬레이터 프로젝트 등 다수의 굵직한 해외 프로젝트를 함께 수행해 왔다. 이번 MOU는 이 같은 신뢰를 바탕으로 일본 시장을 겨냥한 역할 분담과 단계별 추진 체계를 구체적으로 확정했다는 점에서 큰 의미가 있다.
조준희 이노시뮬레이션 대표는 "FORUM8과는 17년간 기술과 사업 양면에서 굳건한 신뢰를 쌓아온 만큼, 이번 협약은 새로운 관계의 시작이 아니라 완벽하게 검증된 파트너십을 일본 시장의 실질적인 성과로 연결하는 단계"라고설명했다.
그는 또한 "이노시뮬레이션이 축적한 시뮬레이터 기술과 FORUM8의 탄탄한 현지 영업망이 만나는 만큼, 시연 장비를 통한 시장 검증을 시작으로 초기 고객 확보와 양산·공급 체계 구축까지 단계적으로 사업을 확대하고 이를 발판으로 글로벌 시장 진출도 가속화하겠다"고 말했다.
한편 이노시뮬레이션은 이번 협력을 단발성 제품 수출에 그치지 않고 지속적인 시장 분석과 제품 현지화, 공동 영업을 통해 일본 내 안정적인 사업 기반을 확보하고, 이를 다른 글로벌 시장으로 확대해 나간다는 방침이다.
nylee54@newspim.com