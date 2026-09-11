제이씨케미칼·KET, 바이오에너지 저장·물류 인프라 투자 협력

AI 핵심 요약beta
- 제이씨케미칼은 11일 KET와 MOU를 체결했다
- 친환경 바이오에너지 저장·물류 인프라 확충을 논의했다
- SAF 연계 인프라도 검토하며 사업 경쟁력을 높이기로 했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 제이씨케미칼은 코리아에너지터미널(KET)과 친환경 바이오에너지 저장·물류 인프라 확충 및 신규 사업 개발을 위한 투자 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 KET가 이용 권한을 보유한 미개발 부지를 활용한 신규 사업 개발과 투자·사업화 방안을 공동으로 검토한다.
양사는 각사의 사업 역량과 인프라를 연계해 사업계획과 설비 구성, 투자 방안 등을 구체화할 예정이다. 사업화에 최종 합의하면 별도의 사업추진계약을 체결한다.
제이씨케미칼은 이번 협력을 통해 기존 바이오연료 사업에 필요한 저장 탱크 투자를 추진하고 운영 기반을 강화할 계획이다. 향후 사업 규모 확대에 대응하기 위한 추가 저장 인프라도 단계적으로 확보할 예정이다.
지속가능항공유(SAF) 사업과 연계한 인프라 확대도 검토한다. 현재 바이오연료 사업에 필요한 탱크에서 나아가 추진 중인 SAF 사업의 원료·제품 저장 탱크와 이송·출하 인프라까지 단계적으로 확대한다는 구상이다.
제이씨케미칼은 이를 통해 원료와 제품의 운영 유연성을 높이고 저장·물류 효율을 개선하는 한편 향후 SAF 사업 상업화에 필요한 인프라를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
제이씨케미칼 관계자는 "KET와의 긴밀한 협의를 통해 사업성, 설비 구성 및 투자 방식을 구체화하고 중장기 친환경 바이오에너지 사업 경쟁력을 높여 나가겠다"며 "현재의 저장·물류 수요와 향후 사업 확대를 함께 고려한 선제적 인프라 구축을 KET와 함께 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com