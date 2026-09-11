[아시아포럼] 다이빙 中대사 "한중 산업협력, 수직적 분업서 수평적 협력으로"

AI 핵심 요약beta
- 다이빙 중국대사는 11일 한중 산업협력이 수직 분업서 수평 협력으로 전환됐다고 했다
- 그는 양국 경쟁이 커졌지만 협력의 폭과 깊이도 함께 확대됐다고 말했다
- 아시아 성장과 중국 개방을 강조하며 상생 협력 강화를 주문했다
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AI·녹색에너지 등 아시아 혁신·협력 확대 강조
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 다이빙(戴兵) 주한 중국대사는 11일 한중 산업협력이 수직적 분업에서 수평적 협력으로 전환되고 있다고 평가했다. 양국 산업 간 경쟁과 함께 협력의 폭과 깊이도 확대되고 있다는 설명이다.
다이빙 대사는 이날 서울 여의도 페어몬트호텔에서 열린 뉴스핌 '14회 2026 아시아포럼' 개막식 축사에서 "중국과 아시아 각국의 발전 수준이 높아지면서 기존의 분업 구조도 지속적으로 변화하고 있다"고 강조했다.
그는 "중·한 협력이 산업 사슬 상·하류 간 수직적 분업에서 상호 강점을 살리고 서로의 발전을 뒷받침하는 수평적 협력으로 전환되고 있는 것은 이를 잘 보여주는 사례"라며 "이 단계에서 중·한 산업 발전 과정에서 경쟁의 측면은 다소 확대되고 있지만 협력의 폭과 깊이 역시 함께 확대되고 있다"고 설명했다.
다이빙 대사는 양국 간 협력 강화를 주문했다. 그는 "양측이 발전의 관점에서 서로와 변화하는 정세를 새롭게 바라보고 협력을 더욱 강화하며 각종 방해 요인을 배제하고 보다 높은 수준의 상호이익과 상생을 실현해 나가기를 바란다"고 말했다.
아시아의 성장과 혁신 가능성도 강조했다. 다이빙 대사는 "아시아는 세계 경제 발전의 중심이자 혁신을 선도하는 지역"이라며 "인공지능에서 녹색에너지에 이르기까지 디지털경제에서 신소재에 이르기까지 아시아에서는 중요한 돌파구가 끊임없이 마련되고 있다"고 전했다.
중국의 과학기술 혁신과 녹색 전환 성과도 소개했다. 그는 "중국의 세계 혁신지수 순위는 지속적으로 상승하고 있으며 국제 특허 출원 건수와 수준 높은 국제학술지 논문 수는 여러 해 연속 세계 1위를 기록하고 있다"고 말했다. 중국산 대형 여객기와 오픈소스 대규모 모델, 운반로켓 회수 등 과학기술 성과도 언급했다.
녹색 전환과 관련해서는 중국 전국의 대기질이 우수하거나 양호한 날의 비율이 약 90%에 달한다고 설명했다. 중국에서 판매되는 자동차 10대 가운데 6대가 신 에너지차고 사용되는 전력 10킬로와트시(kWh) 가운데 4킬로와트시가 녹색전력이라고 소개했다. 중국이 전 세계 태양광 모듈의 80%, 풍력발전 설비의 60%를 공급하고 있다는 점도 제시했다.
중국의 대외개방 확대가 아시아 각국에 협력 기회를 제공하고 있다고도 강조했다. 그는 "중국은 한국을 포함한 세계 대다수 국가의 최대 무역 파트너이며 주변 각국 및 지역의 경제체들과는 생산·공급망이 더욱 긴밀하게 연결돼 이미 이해관계를 함께하는 공동체를 형성하고 있다"며 "이번 포럼을 계기로 여러분께서 협력에 대한 공감대를 더욱 확대하고 협력 분야를 넓혀 나가시기를 기대한다. 아시아 각국이 함께 번영하고 더 나은 미래를 열어가는 데 지혜와 힘을 보태주시기를 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com