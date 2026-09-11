아이유, 새 디싱 음원차트 정상…더블 타이틀 1·2위 기록

AI 핵심 요약beta
- 아이유가 10일 새 싱글로 주요 음원차트 1위를 했다.
- 더블 타이틀곡 모두 국내 차트 상위권과 해외 차트에 올랐다.
- 이번 싱글은 정규 6집 선공개곡으로, 16일 MV가 공개된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 아이유가 새 디지털 싱글로 주요 음원차트 1위에 올랐다.
지난 10일 오후 6시 발매된 아이유의 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 동명의 타이틀곡 '이 별로부터'는 발매 당일 멜론 핫100(발매 30일·100일)을 비롯해 지니 톱200과 벅스 실시간 차트에서 1위를 기록했다. 멜론 톱100에서도 2위에 올랐다.
또 다른 타이틀곡 '디어 마이 크레이지 소울메이트(Dear my crazy soulmate)' 역시 발매 당일 멜론 핫100(발매 30일·100일)과 벅스 실시간 차트 2위에 올랐으며, 지니 톱200에서도 3위를 기록하는 등 주요 음원차트 최상위권에 이름을 올렸다.
해외에서도 반응이 이어졌다. 11일 오전 7시 기준 '이 별로부터(Unknown Planet)'는 싱가포르와 대만 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 차지했으며, 홍콩·필리핀·스리랑카에서 2위를 기록하는 등 총 16개 국가 및 지역 차트에 진입했다.
'디어 마이 크레이지 소울메이트' 역시 스리랑카 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 비롯해 총 9개 국가 및 지역 차트에 이름을 올렸다.
이번 싱글은 지난해 9월 발표한 '바이, 썸머' 이후 1년 만에 선보인 신곡으로, 향후 발매될 정규 6집의 선공개곡이다. 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 '디어 마이 크레이지 소울메이트' 2곡이 수록됐으며, 두 곡 모두 아이유가 직접 작사했다.
음원과 함께 공개된 '디어 마이 크레이지 소울메이트' 뮤직비디오도 눈길을 끈다. 뮤직비디오에는 배우 김영옥과 나문희를 비롯해 아이유, 심달기, 이솜이 출연했다.
생일을 함께 보내지 못하게 된 친구를 만나기 위해 엉뚱한 방법으로 교도소에 들어간 영옥과 교도관으로 근무하는 문희의 이야기를 담았다. 교도소에서 재회한 두 사람이 함께 장난을 치고 생일을 축하하는 등 특별한 우정을 나누는 모습이 유쾌하면서도 뭉클하게 그려지며 곡의 매력을 더한다.
더블 타이틀곡 '이 별로부터'의 뮤직비디오는 오는 16일 0시 공개될 예정이다.
alice09@newspim.com