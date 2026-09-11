오브젠, 'obzen Summit 2026' 성료

AI 핵심 요약beta
- 오브젠이 11일 서울 여의도서 Summit 2026을 열었다.
- 행사에는 300여 명이 참석해 AI 전환 전략을 공유했다.
- 오브젠은 Enterprise AI 확산과 CRM 고도화를 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 풀스택 데이터 플랫폼 기업 오브젠이 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 'obzen Summit 2026'을 개최했다고 11일 밝혔다.
회사는 지난 10일 'From AI-Ready Data to Enterprise AI'를 주제로 열린 행사에는 기업 관계자와 고객, 파트너 300여 명이 참석했다. 기업이 AI를 실제 업무와 비즈니스 성과로 연결하기 위한 전략과 사례를 공유하는 자리였다.
회사에 따르면 최근 기업의 AI 활용이 빠르게 확대되면서 AI는 데이터 분석을 넘어 업무 수행과 의사결정을 지원하는 방향으로 발전하고 있다. 이에 따라 개별 업무의 AI 전환뿐 아니라 기업 전반에 AI를 적용하는 'Enterprise AI'에 대한 관심이 높아지고 있다.
오브젠은 AI-Ready Data 구축부터 AI Agent와 Agentic AI를 활용한 업무 혁신, Enterprise AI로의 확장까지 기업의 AI 전환 방향을 제시했다. 데이터와 AI 인프라부터 분석, 업무 자동화, AI 기반 업무 시스템까지 필요한 주요 기술과 활용 방향을 다양한 관점에서 조명했다.
마이크로소프트, 스트레티지 코리아, 싱스디비 등 글로벌 기업이 참여해 데이터와 AI 기술의 변화와 활용 방향을 소개했으며, SK하이닉스와 고려해운의 실제 AI 적용 사례도 공유됐다. 오브젠은 CRM 분야의 AI 전환 사례를 소개하고 AI를 기반으로 기존 CRM 사업의 고도화를 이어가는 방향도 제시했다.
유용희 오브젠 대표이사는 "이번 행사는 기업이 보유한 데이터를 AI와 연결해 실제 업무와 비즈니스 성과로 이어가는 AI 전환의 방향을 고객 및 파트너와 함께 공유하는 자리였다"며 "오브젠은 앞으로도 데이터와 AI를 연결하는 기술과 솔루션 역량을 강화해 고객의 Enterprise AI 구현을 지원하고 AI 전환을 실질적인 성과로 연결하는 AI 풀스택 데이터 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com