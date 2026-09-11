[MLB] '3경기만에 선발' 김하성, 쐐기 2타점 등 멀티히트 폭발

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 11일 애틀랜타 복귀전서 2타점으로 승리 이끌었다.
- 애틀랜타는 탬파베이를 3-1로 꺾고 3연패를 끊었다.
- 김하성은 3타수 2안타로 활약하며 시즌 타율 0.126이 됐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 3경기 만에 선발 라인업에 복귀한 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 결정적인 쐐기 2타점을 올리며 팀 승리를 이끌었다.
애틀랜타는 11일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그 탬파베이 레이스와의 홈경기에서 3-1로 승리하며 3연패 늪에서 벗어났다.
유격수, 9번 타자로 선발 출전한 김하성은 3타수 2안타 2타점으로 맹활약했다. 애틀랜타 타선에서 멀티히트를 작성한 타자는 김하성이 유일했다. 김하성의 시즌 타율은 0.126으로 소폭 상승했다.
양 팀 선발 투수들의 호투 속에 팽팽한 0-0 균형이 이어졌다. 3회말 첫 타석에서 1루수 땅볼로 물러난 김하성은 6회말 1사 주자 없는 상황에서 상대 투수 닉 마르티네즈의 초구를 공략해 3루수 강습 안타를 만들어냈다. 10타석 만에 터진 안타였다.
승부는 8회말에 갈렸다. 애틀랜타는 1사 후 대타 아지 알비스의 3루타에 이은 오스틴 라일리의 적시타로 1-0 리드를 잡았다. 이어 마이크 야스트렘스키의 2루타로 만들어진 1사 2, 3루 찬스에서 김하성이 타석에 들어섰다. 김하성은 바뀐 투수 케빈 켈리의 6구를 받아쳐 내야를 뚫어내는 2타점 적시 중전 안타를 터뜨렸다. 주자 2명을 모두 홈으로 불러들이며 스코어를 3-0으로 벌렸다.
애틀랜타는 9회초 마무리 레이셀 이글레시아스가 솔로 홈런 한 방을 허용했으나 리드를 끝까지 지켜내며 3-1 승리를 확정 지었다. 김하성의 적시타는 팀의 승리를 결정짓는 결승 타점이 됐다.
3연패에서 벗어난 애틀랜타는 86승 81패가 되면서 내셔널리그 동부지구 선두를 유지했다. 애틀랜타는 12일부터 필라델피아와 홈 3연전을 가진다.
psoq1337@newspim.com