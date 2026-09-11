우성빈 기장군수, 박홍근 기획예산처 장관 만나 주요 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 기장군이 11일 박홍근 장관과 현안을 논의했다.
- 기장군은 보건소 신축이전과 철도 지원을 요청했다.
- 정부는 지역 의료·철도 개선을 검토하기로 했다.
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중앙정부 보건의료 환경 개선 약속
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 기장군이 도시철도·보건의료·청년 일자리 등 현안 해결을 위해 중앙정부와의 접점을 넓히고 있다. 예비타당성 조사 면제와 보건소 신축이전 등 구체 과제를 테이블 위에 올려 지원을 직접 요청했다.
기장군은 박홍근 기획예산처 장관이 전날 기장군청을 방문해 우성빈 군수와 지역 주요 현안을 논의했다고 11일 밝혔다.
이날 박 장관을 비롯한 정부 관계자들은 지역 보건의료 현장의 의견을 듣기 위해 기장군보건소를 찾았다.
우 군수는 "기장군보건소를 주민과 가장 가까운 곳에서 건강을 책임지는 풀뿌리 의료기관"으로 규정하며 "고령화가 빠르게 진행되는 상황에서 그 기능이 어느 때보다 중요하다고 말했다. 이어 국가 차원에서 지역 보건의료에 대한 관심과 지원을 확대해 달라"고 요청했다.
박홍근 장관은 "정부가 거점 의료기관과 보건소를 잇는 지역 완결형 의료 체계를 구축해 나가고 있다"며 "기장군의 보건의료 환경 개선을 위해 관심을 갖고 지원하겠다. 주민과 가장 가까운 보건소가 제 역할을 할 수 있도록 필요한 지원을 꼼꼼히 살피겠다"고 답했다.
이어진 면담에서 기장군은 도시철도 기장일광선 예비타당성 조사 면제, 정관선 조기 착공, 기장군보건소 신축이전, 청년센터 건립을 통한 지역 청년 일자리 창출 등 당면 현안을 설명하고 정부의 적극적인 지원을 요청했다.
우 군수는 "기장군이 원전 10기가 위치한 대규모 원전 밀집지역"이라며 "군민 안전을 위해 도시철도 확충이 반드시 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다는 원칙에 따라 기장 도시철도 사업에 힘을 실어달라"며 "예비타당성 조사를 통과한 정관선의 행정절차를 조속히 추진하고 예타 면제 용역을 검토 중인 기장일광선도 적극 검토해 달라"고 요청했다.
군의 핵심 현안이 국가 정책과 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 각별한 관심과 지원을 당부했다.
이에 대해 박홍근 장관은 "평소 기장군 주요 사업과 현안에 관심을 가져왔다"며 "기장군이 급격히 성장하고 있는 만큼 도시철도의 필요성에 공감한다"고 말했다. 이어 "광역철도 사업은 부산시와 충분히 협의해 정부 정책 추진 과정에 반영될 수 있도록 면밀히 살펴보겠다"고 덧붙였다.
군은 이번 현장 방문을 계기로 중앙부처와의 협조 체계를 강화하고 정부 정책 방향에 맞춰 지역 현안 사업들이 가시적인 성과로 이어지도록 행정 역량을 집중한다는 방침이다.
news2349@newspim.com