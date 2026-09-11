임광현 국세청장, 세정외교 확대…AI 도입한 K-세정 '인기'

AI 핵심 요약beta
- 임광현 국세청장이 11일 싱가포르 SGATAR에 참석했다
- AI 세정전략과 거버넌스를 소개해 회원국 관심을 끌었다
- 뉴질랜드와 징수공조 MOU를 맺고 협력을 넓혔다
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일본 등 주요국과 국제공조 강화
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 국세청이 주요국과의 '세정 외교'를 더욱 강화하고 있다. 인공지능(AI) 도입에 속도를 내고 있는 K-세정에 대한 주요국들의 관심이 높아지고 있다.
11일 국세청에 따르면, 임광현 청장은 지난 8일부터 9일까지 싱가포르에서 개최된 제55차 아시아·태평양 국세청장 회의(SGATAR)에 참석했다.
'SGATAR'는 아시아·태평양 지역 세무당국 간 세정경험을 공유하고 국제조세 현안에 대한 협력방안을 논의하는 협의체다.
이번 회의는 '기술 발전, 신뢰 구축, 역량 강화를 통한 세정의 미래 설계'를 주제로 개최됐으며, 회원국 국세청장들은 AI 도입 등 급변하는 세정 환경 속 세무당국의 역할에 대해 논의했다.
임광현 청장은 'AI 시대의 위험관리 및 인적 역량 강화'를 주제로 한국 국세청이 추진하고 있는 디지털 전환 전략과 주요 성과를 소개해 남다른 주목을 받았다.
특히 ①전용 AI 인프라, ②AI 인프라 보안대책, ③전문인력 양성 등 AI 거버넌스를 구축하는 방안을 소개하며 회원국들의 큰 관심을 이끌어냈다.
임 청장은 이번 SGATAR를 계기로 주요 협력국들과 양자회담을 갖고 국가별 세정현안에 관한 협력방안을 논의했다. 특히 해외 진출 우리 기업에 대한 각별한 관심과 적극적인 세정지원을 요청했다.
싱가포르는 양국에서 활동 중인 기업들을 위해 상호합의, 글로벌최저한세 시행 등 국제조세 현안에 대한 협력을 강화하기로 뜻을 모았다.
특히 상속세와 전자세금계산서 제도 운영에 대한 한국의 노하우와 가상자산 과세 제도 운영에 관한 싱가포르의 경험을 교환하기 위해 실무자 수준에서 회의를 개최하기로 합의했다.
또한 뉴질랜드와는 체납자의 해외재산 은닉행위에 효과적으로 대응하기 위해 체납징수 협력을 더욱 강화하는 내용의 징수공조 실무협정(MOU)을 체결했다.
임 청장은 "체납자가 은닉한 해외 금융재산에 대한 뉴질랜드의 신속한 협조로 올해 징수공조의 실효성을 높일 수 있게 되어 감사하다"고 전했다.
몽골과는 양국 간 교역·투자 확대에 발맞춰 우리 진출기업에 대한 적극적인 세정지원을 요청했다. 특히 몽골 국세청 직원들에게 금융정보 자동교환 운영경험 등의 K-세정을 전수하기 위한 역량강화 프로그램을 제공하기로 했다.
일본과는 지난 8월 부임한 타카노리 아오키(Takanori Aoki) 일본 국세청장과의 첫 만남으로, 양국 간의 오랜 파트너십을 바탕으로 징수공조, 조세범죄 대응 등 다양한 분야에서 협력을 지속해 나가기로 뜻을 모았다.
국세청 관계자는 "앞으로도 우리 기업의 주요 활동지역인 아·태 지역의 세무당국과 우호 관계를 이어 나가기 위해 계속 노력할 것"이라며 "상대국과 서로 필요한 부분에 대해 도움을 주고받는 실용 외교를 추진해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
dream@newspim.com