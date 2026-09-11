이노메트리, 폴더블폰 CT 검사장비로 모바일·IT 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 이노메트리가 11일 폴드뷰 CT로 모바일·IT 시장 확대에 나섰다.
- 폴더블폰 양산라인서 전수검사 레퍼런스를 확보했다.
- 향후 태블릿·노트북·가전으로 검사 적용을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 첨단산업용 비파괴검사장비 전문기업 이노메트리가 폴더블폰용 CT 검사장비 '폴드뷰 CT(FoldView CT)'를 기반으로 모바일·IT 비파괴검사 시장 확대에 나선다고 11일 밝혔다.
이노메트리는 폴더블폰용 CT 비파괴검사장비를 세계 최초로 개발했으며, 해당 장비는 지난해 스마트폰 제조사의 양산라인에 인라인 전수검사용으로 처음 투입됐다. 이후 안정적으로 가동되며 고객사로부터 평가를 받았고, 확보한 양산 레퍼런스를 바탕으로 올 하반기부터 다양한 고객사로의 공급 확대를 위한 협의를 진행 중이다.
폴드뷰 CT는 제품 이송부터 CT 촬영, 영상 분석과 결과 판독까지 전 과정을 자동화한 인라인 검사장비다. 폰 1대당 검사 시간은 수 초 수준으로, 빠른 사이클로 제품이 연속 생산되는 양산라인의 생산 속도(Takt Time)에 대응하면서 전 제품을 검사할 수 있도록 구현했다. FPCB Layer의 적층 상태, 층간 벌어짐, 곡률 등 형상 데이터를 정량 분석하고, 주요 체결부의 이상 여부를 판별한다.
폴더블폰은 힌지 내부에 다양한 금속 구조물과 소형 부품이 복잡하게 밀집돼 있어 CT 영상에서 검사해야 할 부위와 주변 구조물을 정확히 구분해내는 세그멘테이션(Segmentation) 기술의 난이도가 높다. 이노메트리는 자체 AI 기반 영상처리 SW 기술을 적용해 영상 왜곡 환경에서도 관심 영역을 정밀하게 분리하고 필요한 검사값을 안정적으로 추출할 수 있도록 했다.
이노메트리는 국내 배터리 3사 등 다수의 배터리 제조사에 X-ray·CT 검사장비를 공급해 온 비파괴검사 전문기업이다.
배터리 분야에서 축적한 고속 CT·영상처리 기술을 기반으로 최근에는 HBM, TGV 등 반도체·첨단산업 검사 영역으로 사업을 확대하고 있으며, 폴더블폰 분야에서도 스마트폰 제조사 양산라인에서 확보한 레퍼런스를 바탕으로 모바일·IT 분야로 사업 영역을 확장하고 있다.
시장 환경도 우호적이다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 출시와 중국 주요 제조사들의 폴더블 라인업 확대가 맞물리면서 시장 경쟁이 화되고 있다.
제품 구조가 복잡해지고 내부 부품의 집적도가 높아질수록 완제품 상태에서 내부 조립 품질을 확인할 수 있는 비파괴검사의 필요성도 커질 것으로 회사 측은 보고 있다. 이노메트리는 이러한 시장 성장에 맞춰 신규 모델 및 고객사를 중심으로 공급 기반을 강화한다는 전략이다.
이노메트리는 향후 검사 대상과 적용 제품을 동시에 확장할 계획이다. 회사 측은 "현재 적용 중인 FPCB 형상 및 기계적 체결 상태 검사에서 소형 부품의 조립 정합성, 내부 연결 구조 확인 등으로 검사항목을 확대하고, 태블릿·노트북 등 다양한 크기의 디바이스로 적용 범위를 넓혀갈 것"이라고 설명했다.
또한 "TV·냉장고 등 가전 영역으로의 적용도 검토 중으로, 커버 체결 상태나 냉매 배관 연결부의 미세 틈 등 제품 내부 체결·접합 품질을 비파괴 방식으로 검사하는 방안을 모색 중"이라고 밝혔다.
이노메트리 김영주 상무(사업본부장)는 "배터리 분야는 일정한 내부 구조에서 검사 대상을 빠르고 정밀하게 측정하는 것이 핵심이었다면, 모바일·가전 분야는 복잡한 금속 구조 속에서 필요한 부위를 안정적으로 분리하고 미세한 형상과 조립 상태를 수치화하는 기술이 중요하다"며 "폴더블폰 양산 적용을 통해 이러한 기술적 요구 수준을 실제 생산 환경에서 충족한 만큼, 이를 기반으로 다양한 모바일 기기와 가전 분야에서도 새로운 비파괴검사 수요를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.
whitss@newspim.com