외국인이 띄운 'K-기념품' …오리온 '비쵸비', 미·일 코스트코 입점

AI 핵심 요약beta
- 오리온은 10일 비쵸비 해외 판매를 확대했다
- 오는 10월 일본 코스트코 37곳에 먼저 입점한다
- 국내 매출 53%↑에 힘입어 미국도 공략한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오리온은 '비쵸비'가 외국인 관광객들에게 '한국 여행 선물'로 각광받는 가운데 해외 판매를 본격 확대한다고 10일 밝혔다.
오리온은 올해 10월 일본 코스트코 37개점에 비쵸비를 동시 입점시키고, 내년 초에는 미국 코스트코에서도 판매를 시작할 계획이다. 한국을 방문해 비쵸비를 경험한 외국인 관광객들의 입소문이 현지 수요로 이어지면서 국내에서 시작된 인기를 해외 시장으로 확장한다는 구상이다.
비쵸비는 방한 외국인 관광객들의 SNS를 중심으로 '한국에서 꼭 사야 할 과자', '선물하기 좋은 한국 과자'로 소개되며 대표적인 K-기념품으로 자리 잡았다. '코리아 에디션', '국립중앙박물관 에디션' 등 한국적인 디자인과 스토리도 이 같은 이미지를 강화하고 있다.
국내 판매에서도 관심이 확인된다. 올해 1~8월 비쵸비 매출 상위 10개 판매처는 서울역, 부산 자갈치시장, 잠실 석촌호수, 김포·인천공항, 제주 등 외국인 관광객의 방문이 많은 관광·교통 거점이었다. 이들 상위 판매처의 매출은 전년 동기 대비 평균 두 배를 웃도는 수준으로 성장했고, 비쵸비 전체 1~8월 누적 매출도 전년 동기 대비 53% 증가했다.
오리온은 지난 4월 익산공장에 생산라인을 추가 구축해 생산능력을 기존 대비 약 2배로 늘리며 국내 공급 안정화와 해외 판매 확대 기반을 동시에 갖췄다.
오리온 관계자는 "국내에서 제품력을 검증한 뒤 해외 주요 유통채널을 공략하며 글로벌 브랜드로 성장하고 있는 꼬북칩, 참붕어빵의 성공 방식을 비쵸비에도 이어간다는 전략"이라며 "차별화된 제품력을 기반으로 비쵸비를 글로벌 K-과자로 육성할 방침"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com