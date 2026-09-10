휴온스엔, 한가위 맞아 건기식 '추석+세일' 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 휴온스엔이 10일 추석+세일 프로모션을 시작했다.
- 네이버 브랜드스토어서 22일까지 할인과 사은품을 준다.
- 메노락토·메리트C 등 구매 시 중복할인과 증정을 제공한다.
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메노락토·메리트C 등 할인·사은품 혜택
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스그룹 휴온스엔은 한가위를 앞두고 '추석+세일' 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 오는 22일까지 네이버 브랜드스토어에서 진행된다. 추석 선물 수요를 겨냥해 주요 건강기능식품을 대상으로 할인과 사은품 혜택을 제공한다.
행사 품목은 갱년기 여성 유산균 '메노락토 프로바이오틱스'와 '메노락토 오리진', 고함량 비타민 '메리트C산 3000mg', '아르기닌 파워 6000', 파낙스엔 '인지코어스틱' 등이다.
특정 구성 구매 시 프로모션 기간 5% 할인과 5% 중복 할인을 적용하고 제품을 사은품으로 제공한다.
'메리트C&D 듀얼메가' 구매 고객에게는 '메리트C 리포좀 비타민C 트리플샷'을 증정한다. '아르기닌 파워 6000' 구매 시 '간건강 밀크씨슬', '루테인 지아잔틴' 구매 시 '이너셋 아스타잔틴'을 제공한다.
네이버플러스 멤버십 회원에게는 최대 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 라이브 방송 중 구매 고객에게는 당일 1시간 동안 사용할 수 있는 추가 할인 쿠폰도 지급한다.
휴온스엔 관계자는 "추석 명절을 앞두고 가족들에게 건강을 선물하기 위한 프로모션을 준비했다"며 "휴온스엔의 건강기능식품으로 감사의 마음을 전하시길 바란다"고 말했다.
sykim@newspim.com