폴라리스오피스·폴라리스AI핸디, 웹기안기 시장 확대

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스오피스와 AI핸디가 10일 공공 웹기안기 공략을 확대했다.
- 캠코 사례로 WASM·하이브리드 기안기 호환성을 입증했다.
- 공공·금융·대기업과 AI 문서솔루션으로 확장할 계획이다.
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WASM 기반 웹기안기 적용, 170개 이상 폰트·HWP 처리 구현
캠코서 실무 호환성 검증, 웹오피스·뷰어·컨버터로 확장
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스와 폴라리스AI핸디가 한국자산관리공사(캠코) 구축 사례를 기반으로 공공·엔터프라이즈 웹기안기 시장 공략을 확대한다고 10일 밝혔다.
폴라리스오피스에 따르면 '폴라리스 웹기안기'는 웹어셈블리(WASM) 기술을 활용해 문서 엔진을 웹 브라우저에서 직접 구동하는 방식이다. 별도의 문서 변환·필터 서버에 대한 의존도를 낮춘 서버리스 구조로 설계됐다.
회사 측은 이를 통해 서버 구축과 운영 부담을 줄이고 초기 구축부터 유지관리까지 고려한 총소유비용(TCO)을 낮출 수 있다고 설명했다.
폴라리스오피스는 폴라리스AI핸디의 '하이브리드 기안기'도 결합해 순수 웹 환경에서 발생할 수 있는 제약을 보완했다.
캠코 구축 과정에서는 PC에 설치된 170개 이상의 폰트, 총 1GB 이상의 데이터를 0.5초 이내에 불러올 수 있도록 구현했다. PC용 한글에서 작성한 내용을 복사해 붙여넣을 때 발생할 수 있는 데이터 누락 문제는 HWP 데이터를 직접 처리하는 방식으로 개선했다.
기존 PC 환경에서 사용하던 주요 단축키도 지원한다. 원본과 수정본 간 차이를 확인할 수 있는 문서 비교 기능을 제공하며 고객사의 그룹웨어와 전자결재 환경에 맞춘 커스터마이징과 현장 기술지원도 지원한다.
양사는 캠코 구축 사례를 통해 특정 오피스 제품에 대한 의존도를 낮추면서 기존 업무환경과의 호환성을 확보할 수 있는 웹기안기 적용 가능성을 확인했다는 입장이다.
앞으로 캠코 구축 사례를 기반으로 공공기관과 지방자치단체, 금융회사, 대기업 등으로 공급을 확대할 계획이다. 웹기안기를 시작으로 웹오피스·뷰어·컨버터 등 기업용 문서 솔루션 전반으로 사업 영역도 넓힌다.
인공지능(AI) 기반 문서 작성과 검색, 업무 자동화 기능도 단계적으로 연계할 예정이다.
이해석 폴라리스오피스 사업본부장 겸 폴라리스AI핸디 대표이사는 "웹기안기의 경쟁력은 단순한 기능이나 기술 사양을 넘어 실제 고객의 복잡한 업무환경에서 발생하는 문제를 얼마나 안정적으로 해결할 수 있느냐에 있다"며 "캠코 구축 과정에서 폰트 연동, HWP 데이터 처리, 문서 비교 등 다양한 과제를 해결하며 기술력과 운영 역량을 검증했다"고 말했다.
이어 "WASM 기반 웹기안기의 운영 효율성과 하이브리드 기안기의 호환성, TCO를 기반으로 공공·기업 고객에게 선택지를 제공할 것"이라며 "이를 기반으로 기업용 문서 솔루션 전반으로 공급 영역을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
폴라리스그룹은 폴라리스오피스의 문서 소프트웨어·AI 기술, 폴라리스AI핸디의 그룹웨어·전자결재 역량, 폴라리스클라우드의 클라우드·인공지능 전환(AX) 구축 역량을 연계하는 사업도 추진한다.
그룹은 각 사의 기술과 고객 기반을 활용해 문서 작성부터 협업·결재, 클라우드 인프라, AI 업무 자동화까지 연결되는 기업·공공기관용 솔루션 공급 영역을 확대할 계획이다.
dconnect@newspim.com