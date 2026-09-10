기아, 하노버 IAA서 'PV7' 첫 공개…유럽 전기밴 공략 확대

AI 핵심 요약beta
- 기아가 10일 PV7을 유럽에 내년 출시한다고 밝혔다.
- 기아는 14일 하노버 IAA서 PV7을 세계 최초 공개했다.
- PV5 흥행 이어 PV7으로 유럽 전기밴 공략을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 유럽 전기 밴 시장에서 판매 1위에 오른 'PV5'의 흥행을 대형 목적기반모빌리티(PBV) 'PV7'로 이어간다. 내년 PV7을 유럽에 출시해 빠르게 성장하는 전기 경상용차 시장 공략을 확대한다.
기아는 오는 14일 독일 하노버에서 개막하는 'IAA 트랜스포테이션 2026'에서 PV7을 세계 최초로 공개한다고 10일 밝혔다. 현장에는 PV7 3대와 PV5 7대를 전시한다.
시장조사업체 데이터포스에 따르면 올해 상반기 유럽 전기 경상용차(eLCV) 시장은 12만5069대로 전년 대비 10.2% 성장했다. 같은 기간 전체 경상용차 시장은 8.7% 감소했다.
PV5는 상반기 유럽 C-세그먼트 전기 밴 시장에서 1만3603대가 판매돼 점유율 30.4%로 1위에 올랐다.
기아는 내년 대형 PBV인 PV7을 유럽에 투입한다. PV7은 PBV 전용 전동화 플랫폼 'E-GMP.S'를 기반으로 넓고 유연한 공간 활용성을 제공한다. PV7이 진입할 유럽 미드사이즈 전기 밴 시장은 상반기 5만7804대로 전년 대비 9.2% 성장했다.
chanw@newspim.com