대한항공·아시아나항공, 춘천서 '희망의 집 짓기' 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공 임직원들이 9일 춘천서 봉사활동을 했다.
- 한국해비타트 희망의 집 짓기에 자재 운반과 목조 작업을 도왔다.
- 대한항공은 25년 후원 공로로 감사패를 받았다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대한항공, 해비타트 25년 후원 공로 감사패 받아
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공과 아시아나항공 임직원들이 강원도 춘천에서 주거환경 개선을 위한 봉사활동에 나섰다.
대한항공은 지난 9일 강원도 춘천시 '희망의 집 짓기' 사업장에서 아시아나항공과 함께 봉사활동을 진행했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 한국해비타트가 주관하는 '희망의 집 짓기' 사업의 일환으로 마련됐다. 대한항공과 아시아나항공 임직원 20여명은 건축 현장에서 자재를 나르고 목조 작업을 하는 등 주택 건축 과정에 직접 참여했다.
대한항공은 2001년 한국해비타트와 파트너십을 맺고 건축비 지원을 시작했으며, 2004년부터는 임직원들이 직접 주거환경 개선 활동에 참여해왔다.
현재까지 대한항공 임직원 약 850명이 대전과 양평, 천안, 춘천, 진주 등 전국 각지에서 '희망의 집' 21채를 짓는 데 참여했다.
대한항공은 이날 25년간 이어온 후원과 봉사활동의 공로를 인정받아 한국해비타트로부터 감사패를 받았다.
대한항공 관계자는 "대한항공과 아시아나항공 임직원들이 함께 도움이 필요한 이웃들의 보금자리 마련에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
대한항공과 아시아나항공은 오는 12월 17일 통합 항공사 출범을 앞두고 공동 사회공헌 활동도 확대하고 있다. 양사 교육기부 봉사단은 매달 초·중학생을 대상으로 항공업계 직무를 소개하는 진로 특강을 진행하고 있다.
지난 4일에는 서울 강서구 대한항공 본사에서 사회복지시설 등에 전달할 업사이클링 물품을 포장하는 봉사활동도 함께 진행했다.
heoneykim@newspim.com