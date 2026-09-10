안철수 "김승원, 국정감사 진행 중 브로커 양씨·식약처장과 지속 문자·통화"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원은 10일 김승원 후보자에 비판했다.
- 김 후보자가 국감 중 브로커와 통화했다고 주장했다.
- 장관은커녕 의원 자격도 없다고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 10일 김승원 법무부 장관 후보자가 국정감사 도중 브로커와 전화를 주고받았다며 "장관은커녕 의원 자격조차 없다"고 비판했다.
안 의원은 이날 페이스북에 "1년에 한 번 국정의 허실을 따지고 국민의 목소리를 전달하는 국정감사 시간에 국회의원이 국정감사에 집중하지 않고 브로커에 휘둘려 고위 공무원에게 청탁하러 들락날락한 것"이라며 이같이 적었다.
안 의원은 "김 후보자가 공개한 통화 일시와 국회 일정을 비교해 보니 그는 국정감사에서 보고와 질의가 있던 와중에 청탁 전화를 돌렸다"며 "2021년 10월12일 10시, 국회 문화체육관광위원회 국정감사 개의 전부터 양씨와 통화하며 식약처장에 대한 청탁 전달을 약속했다(9시 12분)"고 주장했다.
또 "이후 감사 와중에 자리를 떠서 식약처장과 연락을 하고(10시 57분), 양씨와 또다시 문자와 통화를 나누었다(11시 23분~50분)"며 "당일 국회방송을 보니 양씨와 통화를 마치고 들어오면서(11시 23분), 핸드폰으로 식약처장의 문자를 확인하는(11시 25분) 김 후보자의 모습이 고스란히 남아 있다"고 했다.
그러면서 "이 자체만으로 공직자의 존재 이유를 스스로 부정했다"며 "김 후보자는 장관은 고사하고 의원 자격조차 없다"고 비판했다.
jeongwon1026@newspim.com