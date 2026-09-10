[개장시황] 코스피, 7060선 강보합…코스닥은 1% ↓

AI 핵심 요약beta
- 10일 코스피가 7061.42에 올라 강보합을 보였다
- 코스닥은 성장주 약세로 1% 가까이 하락했다
- 유가·미 금리 상승과 만기일 수급 변동성이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥 반도체·2차전지株 약세
유가·美 장기금리 상승·동시만기 수급 변동성 주목
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 10일 코스피가 7060선에서 강보합을 나타내고 있다. 코스닥은 반도체·2차전지 등 성장주가 약세를 보이면서 1% 가까이 하락하고 있다. 국제유가 상승과 미국 장기물 금리 오름세에 더해 선물·옵션 동시만기일을 맞아 수급 변동성이 확대되는 모습이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 4분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 9.78포인트(0.14%) 오른 7061.42에 거래되고 있다. 개인이 3886억원을 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 169억원, 3601억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스(1.62%), 삼성전자우(1.22%), SK스퀘어(1.58%), 삼성생명(2.14%), 삼성물산(0.27%) 등이 오르고 있다. 반면 삼성전기(-0.57%), LG에너지솔루션(-0.40%), 현대차(-0.64%), 삼성바이오로직스(-0.83%)는 하락하고 있으며, 삼성전자(0.00%)는 보합이다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 8.00포인트(0.96%) 내린 822.37을 기록하고 있다. 개인이 1247억원 어치 사들이고 있는 가운데 외국인과 기관은 각각 913억원, 265억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시장에서는 레인보우로보틱스(1.35%), 로보티즈(5.48%) 등 로봇주가 강세를 나타내고 있다. 알테오젠(-1.79%), 에코프로(-1.61%), 에코프로비엠(-1.22%), 주성엔지니어링(-3.29%), 이오테크닉스(-0.74%), 원익IPS(-2.58%), 리노공업(-2.43%), 심텍(-2.19%) 등은 약세다.
한지영 키움증권 연구원은 "금일 국내 증시는 유가 및 미국 장기물 금리 상승에 따른 미국 증시 약세, 국내 선물 옵션 동시만기일에 따른 현선물 수급 변동성에 영향을 받으면서 전일의 상승분을 일부 반납하는 흐름을 보일 전망"이라고 내다봤다.
한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1343.0원을 기록했다.
rkgml925@newspim.com