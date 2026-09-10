'HANARO Fn K-반도체' ETF, 연초 이후 수익률 1위

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 10일 HANARO Fn K-반도체 ETF를 소개했다.
- 이 ETF는 연초 이후 181.65% 올라 국내 ETF 최고 수익률을 기록했다.
- AI 투자 확대 기대에 반도체 수요가 늘며 K-반도체가 재부각됐다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용은 국내 반도체 산업 주요 종목에 투자하는 'HANARO Fn K-반도체 ETF'가 연초 이후 국내 상장 상장지수펀드(ETF) 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다고 10일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 9일 기준 HANARO Fn K-반도체 ETF의 연초 이후 수익률은 181.65%로 집계됐다. 레버리지 상품을 제외한 국내 상장 ETF 가운데 가장 높은 수준이다.
HANARO Fn K-반도체 ETF는 'FnGuide K-반도체 지수'를 추종하며 국내 반도체 산업을 대표하는 20개 종목에 투자한다. 삼성전자와 SK하이닉스를 가장 높은 비중으로 편입하고 있으며 SK스퀘어와 삼성전기, 주성엔지니어링, 이수페타시스 등 소재·부품·장비 기업도 담고 있다.
NH-Amundi자산운용은 국내 반도체주가 올해 상반기 강세를 보인 뒤 하반기 들어 높은 변동성과 함께 조정을 받았으나 8월부터 인공지능(AI) 인프라 투자 지속에 대한 기대가 커지면서 다시 상승 흐름을 보이고 있다고 분석했다.
회사는 최근 글로벌 AI 기업들의 투자와 기술 개발 움직임도 반도체 수요를 뒷받침하는 요인으로 제시했다. 엔비디아는 지난달 실적 발표에서 AI가 변곡점에 도달했다고 진단하면서 AI가 텍스트를 처리하는 기본 단위인 토큰의 경제적 생산성을 바탕으로 '연산이 곧 매출(Compute is Revenue)'이라는 구조를 제시했다.
오픈AI는 이달 초 프론티어 모델 'GPT-6 아스트라(Astra)'를 공개하고 컴퓨터 사용과 소프트웨어 개발, 과학 등 여러 영역에서 성능을 높였다고 발표했다. NH-Amundi자산운용은 이 같은 프론티어 AI 모델의 성능 향상에 대규모 연산 인프라가 필요하다며 모델 개발 경쟁이 이어질수록 반도체 수요가 확대될 것으로 전망했다.
회사 측은 아스트라 학습에 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 10만 대가 투입된 것으로 알려졌다는 점도 연산 인프라 수요 확대의 사례로 제시했다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI 성능의 도약이 막대한 연산 인프라 위에서 이뤄지는 만큼 반도체 수요가 늘어날 것으로 전망된다"며 "메모리 중심의 K-반도체가 이번 사이클의 주요 수혜 대상으로 주목받고 있다"고 말했다.
이어 "K-반도체는 최근 과열된 투자 열기가 일부 해소되며 주가 조정이 발생한 상황"이라며 "다시 관심을 가져야 할 국면에 다가왔다고 판단한다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com