삼성전자서비스, 17일부터 '현금 없는 서비스센터' 16곳 시범 도입

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스가 10일 현금 없는 서비스센터 16곳 시범 운영을 밝혔다.
- 서울 여의도 등 전국 16곳서 디지털 결제를 권장했다.
- 전자영수증 확대와 탄소중립포인트제로 친환경 서비스를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
탄소중립포인트제 업무협약 체결, 전자영수증 발행 적극 추진
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자서비스가 친환경 서비스 강화로 고객 만족도 향상은 물론 환경 보호에도 기여하고 있다.
삼성전자서비스는 17일부터 '현금 없는 서비스센터' 16곳을 시범 운영한다고 10일 밝혔다. 현금 없는 서비스센터는 카드(신용·체크·앱), 삼성페이, 계좌 이체 등 디지털 결제가 권장되는 매장이다.
삼성전자서비스는 서울 여의도, 도곡, 항동지신산업센터을 비롯해 전국 16개 센터에서 시범 운영한다. 시범 운영한 후 고객의 의견을 반영하여 전국 모든 서비스센터에 확대 시행할 예정이다.
올해 삼성전자 서비스센터에서 고객이 소모품을 구입하거나 서비스 비용을 지불할 때 현금을 사용한 비중은 5% 미만으로 매해 감소하고 있다. 현금 없는 서비스센터 운영을 통해 비용 정산 업무가 간소화되고 방문 고객의 대기 시간도 소폭 단축될 걸로 전망된다.
삼성전자서비스는 한국환경산업기술원과 '탄소중립포인트제' 업무 협약을 체결하고 전자영수증 발행에도 동참하고 있다. 고객이 서비스를 신청할 때 기재한 휴대폰 번호로 전자영수증을 발행하여 불필요하게 버려지는 종이 영수증을 최소화한다. 고객은 '탄소중립포인트 녹색생활 실천' 회원가입을 통해 연간 최대 7만원의 인센티브 혜택도 받을 수 있다.
삼성전자서비스는 고객이 발급받은 전자영수증을 편리하게 확인할 수 있도록 홈페이지에서도 조회 기능을 제공하고 있다.
raul1649@newspim.com