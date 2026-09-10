삼성전자, 수원에 'EHS 히트펌프' 전담 교육장 설치

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 10일 수원 CS아카데미에 EHS 교육장을 열었다.
- B2B 파트너와 설치엔지니어 실습교육을 강화했다.
- 국내 생산과 서비스망을 갖춰 난방 전기화에 대응했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미국·영국 등 글로벌에서 HVAC 전문 교육, 기술 개발과 검증 진행
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 전담 교육장을 설치해 EHS(Eco Heating System) 히트펌프 제품의 전문 설치·서비스 전문성을 고도화한다.
삼성전자는 정부의 탄소중립 목표와 2035년까지 고효율 히트펌프 350만대 보급 추진에 맞춰 경기 수원시에 위치한 CS 아카데미에 신규 'EHS 히트펌프 전담 교육장'을 마련했다고 10일 밝혔다. B2B 파트너사 및 설치 엔지니어 대상으로 한층 체계화된 교육을 실시해 EHS 히트펌프 관련 현장 대응 역량을 높일 방침이다.
EHS 히트펌프 제품은 자연 상태의 공기열과 전기를 활용해 실내 난방·냉방·온수 등을 공급하는 통합 솔루션이다. 에너지 효율이 100% 미만인 화석연료 기반의 기존 보일러와 비교해 투입되는 에너지 대비 더 많은 열을 생성할 수 있다.
히트펌프 제품은 자체 에너지 효율뿐 아니라 주거환경에 맞춘 정교한 수배관 설비 설치, 유지보수 역량에 따라 실제 제품 성능과 고객 경험이 크게 달라진다. 그 때문에 설치·서비스 전문성 확보가 중요하다.
새롭게 마련된 EHS 히트펌프 전담 교육장은 다양한 설치 환경을 고려한 실운전 교육 시스템을 갖췄다. 삼성전자는 교육장에 ▲교번식∙축열식 물탱크와 온수 컨트롤 키트 ▲바닥난방 온수분배기 ▲수배관 설비 ▲팬코일유닛(FCU) 등 실제 제품 설치 현장과 동일한 환경을 조성했다. 이를 통해 교육에 참여한 엔지니어들은 수배관 시공부터 제품 설치, AI 기반 가전 스마트 진단 프로그램인 HASS(Home Appliances Smart Service)를 활용한 시운전과 서비스 점검까지 전 과정을 직접 실습할 수 있다.
EHS 히트펌프 설치 전문가인 삼성전자 사내 EHS 전담 마스터와 보일러·수배관 분야에서 풍부한 현장 경험을 갖춘 외부 전문가들이 강사진으로 참여한다. 엔지니어들이 난방·온수 시스템, 수배관 시공, 설치 점검 전반에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 지원한다.
삼성전자는 전남광주 북구에 위치한 광주사업장에 EHS 히트펌프 보일러 국내 생산라인을 구축하고 9월 말부터 본격 양산에 돌입할 예정이다. 안정적인 제품 공급부터 체계적인 전문 설치·서비스 인프라까지 함께 갖춰 국내 난방 전기화 확산에 선제적으로 대응할 계획이다.
삼성전자는 네덜란드, 미국, 영국 등 글로벌 주요 지역에서도 HVAC 전문 교육 프로그램을 운영하고 있다. B2B 파트너와 엔지니어를 대상으로 제품 전문 지식부터 설치·서비스·유지보수 기술까지 현장에 필요한 역량을 높이고 있다.
삼성전자는 글로벌 기후환경에 대응하기 위한 히트펌프 기술 개발과 검증을 지속하고 있다. 일본 홋카이도 아사히카와에 '삼성 HVAC 테스트 랩'을 설립해 혹한·강설 환경에서의 성능과 신뢰성을 검증하고 있다. 스웨덴 왕립공과대학·룰레오공과대학, 고려대학교 등 국내외 대학과의 산학협력을 통해 차세대 히트펌프 기술을 개발하고 있다.
또 제주도를 비롯한 실제 주거환경에서 EHS 히트펌프 솔루션의 성능과 에너지 효율을 검증하며 국내 전기 냉난방 시장 확대를 위한 기반을 다지고 있다. 지난 6월 제주시 애월읍 단독주택에 EHS 히트펌프 보일러 1호를 설치해 'EHS 올인원'을 실증하고 있다. 경기 용인시 삼성물산 주거성능연구소에서도 공동주택 환경에서의 적용 가능성을 검증하고 있다.
임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "히트펌프는 고효율 친환경 난방을 구현하는 핵심 솔루션으로 전문적인 설치∙시운전∙서비스 역량을 갖추는 것이 중요하다"며 "국내 생산기반 마련에 이어 전문 교육과 서비스 인프라를 지속 확대해 국내 난방 전기화 확산에 적극 대응할 것" 이라고 말했다.
raul1649@newspim.com