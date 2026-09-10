한화시스템, 폴란드서 '우주 AI 솔루션' 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템이 10일 폴란드서 우주 AI 솔루션을 공개했다.
- 실제 위성 영상을 AI가 실시간 분석해 표적과 이상징후를 잡았다.
- 정찰·타격 연계와 재난 분석으로 해외 시장을 공략한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
EO·SAR 융합…K9·천무 연계해 정찰부터 타격까지 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화시스템이 인공지능(AI)을 활용해 위성 영상을 실시간으로 분석하는 '우주 AI 솔루션'을 해외 시장에 처음 공개했다.
한화시스템은 현지시간 9일 폴란드 키엘체에서 열린 동유럽 최대 방위산업 전시회 'MSPO 2026'에서 글로벌 우주·방산업계 관계자들을 대상으로 우주 AI 솔루션 론칭 행사를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 행사에서는 시뮬레이션 영상이 아닌 실제 운용 중인 위성이 촬영한 동유럽 지역 영상을 AI가 실시간 분석하는 과정이 시연됐다.
우주 AI 솔루션은 각종 위성이 지상국으로 전송한 영상 데이터를 AI로 판독·분석해 핵심 정보를 추출하는 기술이다. 자동 객체 탐지와 상황 패턴 분석, 이상 징후 감지 등을 AI가 수행해 지휘관과 사용자의 의사결정을 지원한다.
특히 전자광학(EO) 위성과 합성개구레이다(SAR) 위성 데이터를 함께 분석할 수 있다. SAR 위성은 날씨나 주·야간에 관계없이 촬영할 수 있지만 흑백 레이다 영상 특성상 육안 판독이 어렵다는 한계가 있다.
한화시스템은 AI를 활용해 SAR 영상 속 항공기와 선박, 차량 등을 초 단위로 식별하고 EO 위성 영상과 융합해 분석 정확도를 높일 수 있다고 설명했다.
이에 따라 한화시스템이 보유한 해상도 1m·0.5m·0.25m급 소형 SAR 위성과 현재 개발 중인 0.15m급 초저궤도(VLEO) 초고해상도(UHR) SAR 위성의 활용도도 높아질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
군사 분야에서는 위성 정찰 정보와 무기체계를 직접 연계하는 데 활용할 계획이다. 한화시스템은 K9 자주포와 천무 다연장로켓 등 한화의 타격체계와 사격지휘체계(FDC)를 연결할 수 있는 전용 인터페이스를 구현했다.
이를 통해 위성으로 표적을 탐지·분석한 뒤 해당 정보를 지상 무기체계에 전달하는 정찰·타격 연계 체계를 구축한다는 구상이다.
민간 분야에서도 재난·재해 발생 지역의 건물과 지형 변화를 분석해 피해 규모를 산출하는 데 활용할 수 있다.
한화시스템 관계자는 "위성 데이터의 가치를 단순 수집을 넘어 즉각적인 정찰·전술 정보로 전환하는 기술"이라며 "초저궤도 SAR 위성과 우주 AI 데이터센터를 연계한 독자적인 우주-지상 융합 인프라를 구축해 글로벌 방산·우주 시장을 공략할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com