"비에이치아이, 美 가스발전 수혜 기대" - 리딩투자증권

상반기 HRSG 신규 수주 5000억…연간 1조원 이상 전망

美 텍사스 6.3GW 가스발전 추진…4.9GW 복합화력 방식

HRSG 8~10기 발주 가정 시 잠재 수주 4000억~5000억원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 리딩투자증권은 10일 LNG 복합화력발전소의 핵심 설비인 배열회수보일러(HRSG)와 화력발전용 보일러, 원자력발전 보조기기(BOP)를 생산하는 '비에이치아이'에 대해 글로벌 가스복합발전 투자 확대에 따른 수주 증가가 이어지는 가운데 미국 텍사스 발전 프로젝트의 수혜 가능성에도 주목해야 한다고 분석했다.

비에이치아이는 발전용 설비를 설계·제작하는 에너지 인프라 기업으로, 올해 2분기 기준 매출에서 HRSG가 차지하는 비중은 65%다. 보일러가 22%, 원전 BOP가 5%, 기타 사업이 8%를 차지한다. 중동과 아시아를 중심으로 발전설비 납품 실적을 확보한 가운데 최근 가스복합발전과 원전 투자 확대에 따라 수주가 늘고 있다.

한제윤 리딩투자증권 연구원은 "글로벌 전력 수요 증가와 LNG 복합화력발전 투자 확대에 힘입어 주력 제품인 HRSG 수요가 견조하게 이어지고 있다"며 "올해 상반기 HRSG 신규 수주는 약 5000억원이며 하반기 수주 대기 프로젝트 약 4000억원 이상을 고려하면 연간 신규 수주는 올해도 1조원을 상회할 전망"이라고 밝혔다.

비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이]

실적도 수주 증가를 바탕으로 성장하고 있다. 비에이치아이의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 2963억원으로 전년 동기 대비 75.0% 증가했다. 영업이익은 455억원으로 123.1% 늘어 시장 예상치를 웃돌았다.

특히 고수익 프로젝트의 매출 인식이 확대되고 원가 효율화가 이어지면서 영업이익률은 15.4%로 분기 기준 역대 최고치를 기록했다. 지난해 연간 영업이익률 9.8%와 비교해서도 수익성이 높아졌다.

리딩투자증권은 올해 비에이치아이의 매출액이 1조1212억원으로 전년 대비 45% 증가하고, 영업이익은 1338억원으로 77% 늘어날 것으로 예상했다. 매출액과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 다시 경신할 것이라는 전망이다.

미국 텍사스에서 추진되는 대규모 가스복합화력발전소 프로젝트도 새로운 수주 기회로 제시됐다. 보고서에 따르면 정부의 '대미투자 1호' 사업으로 미국 텍사스에 6.3GW 규모의 가스발전소 건설이 추진되고 있다.

이 가운데 4.9GW가 HRSG를 필요로 하는 복합화력 방식으로 계획됐다. 리딩투자증권은 HRSG 8~10기가 발주된다고 가정할 경우 비에이치아이의 잠재적인 수주 규모가 약 4000억~5000억원에 이를 것으로 추정했다.

한 연구원은 "비에이치아이는 다수의 HRSG 납품 실적을 비롯해 과거 미국 칼파인(Calpine)에 HRSG를 공급한 이력을 보유하고 있다"며 "이번 대미투자와 관련해서도 수혜 가능성이 높다고 판단한다"고 분석했다.

HRSG는 가스터빈에서 발생한 고온의 배기가스를 활용해 증기를 생산하는 설비다. 이렇게 생산된 증기로 증기터빈을 추가 가동해 전력을 생산하기 때문에 LNG 복합화력발전소의 발전 효율을 높이는 핵심 설비로 꼽힌다.

미국 시장에서 추가적인 가스복합발전 투자가 이어질 가능성에도 주목했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 전력 수요가 빠르게 늘면서 신규 발전설비 건설 필요성이 커지고 있기 때문이다.

리딩투자증권은 텍사스 프로젝트를 시작으로 미국 내 AI 데이터센터 전력 수요에 대응하기 위한 가스복합발전 투자가 확대될 경우 비에이치아이의 사업 지역도 기존 중동·아시아에서 북미까지 넓어질 수 있다고 봤다.

실제 비에이치아이의 수주와 실적은 최근 빠르게 증가했다. 매출액은 2023년 3674억원에서 2024년 4047억원, 지난해 7741억원으로 늘었다. 같은 기간 영업이익은 151억원에서 219억원, 755억원으로 증가했다. 올해 예상 영업이익 1338억원을 달성할 경우 3년 만에 영업이익 규모가 약 9배로 커지게 된다.

신규 수주 역시 2024년부터 크게 증가한 뒤 지난해 역대 최고 수준을 기록했다. 리딩투자증권은 올해도 1조원 이상의 HRSG 신규 수주가 예상되는 만큼 높은 수주잔고가 향후 매출 성장으로 이어질 것으로 전망했다.

한 연구원은 "이번 프로젝트를 시작으로 미국 내 AI 데이터센터 전력 수요에 대응하기 위한 가스복합발전 투자가 확대될 경우 기존 핵심 시장인 중동·아시아를 넘어 북미가 새로운 성장 지역으로 추가된다"며 "이는 수주잔고 증가와 실적 개선에 직접적인 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com