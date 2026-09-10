신한은행, 경기신보·금감원과 소상공인 '성공 두드림 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 지난 9일 수원서 소상공인 세미나를 열었다.
- 경기신보·금감원과 함께 경영 노하우와 금융지원 정보를 전달했다.
- 신한은행은 실무형 지원 프로그램을 계속 운영하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 9일 경기도 수원시 경기신용보증재단 본점에서 경기신용보증재단, 금융감독원과 함께 지역 소상공인을 대상으로 '성공 두드림 세미나'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 시석중 경기신용보증재단 이사장과 금융감독원 관계자 등이 참석했으며, 소상공인이 경영 환경 변화에 대응할 수 있도록 실무형 노하우와 금융지원 정보를 전달했다.
성공 두드림 세미나는 소상공인의 경영 역량 강화와 사업 운영을 지원하고자 신한은행이 2017년부터 운영해 온 프로그램이다. 현재까지 누적 5400여 명이 참여해 경영 교육과 맞춤형 금융·비금융 상담을 받았다.
이번 세미나는 외식·배달 시장과 소비 트렌드 변화에 대응하기 위해 경제 전망, 배달 플랫폼 활용, 매출 증대 전략 등 현장 실무 중심으로 구성됐다.
행사장 내에 마련된 신한은행·경기신용보증재단·금융감독원 공동 상담 부스에서는 참석자들을 대상으로 금융상품 안내 및 종합 지원, 금융 애로 상담이 이뤄졌다.
특강에서는 경기신용보증재단 정기헌 박사가 '하반기 경제전망과 소상공인 대응방안'을 발표했으며 배달 전문 유튜버 장코치와 김유진 작가가 배달 플랫폼 활용법 및 매출 증대 노하우를 공유했다.
신한은행 관계자는 "소상공인들이 경영 현장에서 활용 가능한 정보와 지원을 제공하고자 세미나를 개최했다"며 "향후에도 소상공인의 사업 운영을 지원하는 프로그램을 지속 운영할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com