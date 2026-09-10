셀트리온 '옴리클로', 유럽 26개국 판매…스페인 점유율 90% 넘어

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 10일 옴리클로의 유럽 26개국 판매 확대를 밝혔다.
- 스페인서는 7월 점유율 90%를 넘고 이탈리아도 목표를 웃돌았다.
- 셀트리온은 입찰·학술활동을 늘려 유럽 전역 확산에 나선다.
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유럽호흡기학회 참가해 의료진 대상 마케팅 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온의 오말리주맙 바이오시밀러 '옴리클로'가 유럽 26개국으로 판매 지역을 확대했다. 스페인에서는 지난 7월 기준 시장 점유율이 90%를 넘어선 것으로 추산되는 등 초기 시장 침투에 속도를 내고 있다.
셀트리온은 지난 5일부터 9일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 '2026 유럽호흡기학회(ERS)'에 참가해 옴리클로의 제품 경쟁력을 소개했다고 10일 밝혔다.
옴리클로는 만성 자발성 두드러기와 알레르기성 천식 치료에 사용되는 오말리주맙 바이오시밀러다. 셀트리온은 지난해 말 유럽에서 옴리클로를 출시했으며 올해 8월에는 300mg 제형을 추가했다.
현재 옴리클로는 유럽 26개국에서 판매되고 있다. 스페인에서는 올해 7월 기준 시장 점유율이 90%를 넘어선 것으로 추산되며 이탈리아에서도 회사가 당초 설정한 사업 목표를 웃도는 판매 실적을 기록했다.
셀트리온은 스페인과 이탈리아에서 거둔 초기 성과를 다른 유럽 국가로 확대하기 위해 국가별 입찰 참여와 의료진 대상 영업·마케팅 활동을 강화할 계획이다.
이번 ERS에서는 독립 부스를 마련하고 옴리클로의 용량과 투여기기 등을 소개했다. 옴리클로는 75mg·150mg·300mg 등 3개 용량으로 구성됐으며 프리필드시린지(PFS)와 오토인젝터(AI) 등 복수의 투여기기를 제공한다.
학회 둘째 날에는 오말리주맙 치료의 임상적 의의와 의료현장에서의 활용을 주제로 전문가 세션도 진행했다. 독일 마인츠대학교 호흡기내과 롤랜드 불 교수가 연자로 참여해 알레르기성 천식에서 오말리주맙의 임상적 유용성과 장기 안전성, 바이오시밀러를 통한 치료 접근성 확대 등에 대해 발표했다.
셀트리온은 향후 입찰기관을 중심으로 한 영업 활동과 함께 의료기관 및 의료진과의 접점을 확대해 옴리클로의 처방과 판매를 늘린다는 방침이다. 오는 12월 독일 베를린에서 열리는 '글로벌 두드러기 전문 학술대회(Global Urticaria Forum 2026)'에도 참가할 예정이다.
셀트리온 관계자는 "옴리클로는 유럽 26개국으로 판매 기반을 넓힌 가운데 스페인과 이탈리아 등 주요 시장에서 초기 성과를 확인하고 있다"며 "국가별 입찰과 의료진 대상 학술 활동을 강화해 성과가 확인된 시장 확대 모델을 유럽 전역으로 확산해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com