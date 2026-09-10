360시간 한우·200년 씨간장...롯데百, 추석 선물로 숙성·발효 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 10일 추석 선물세트로 숙성·발효 기프트를 선보였다.
- 한우·돈육·주류에 오랜 시간과 정성을 담은 상품을 내놨다.
- 200년 씨간장 등 명가·명인 협업 전통장도 함께 출시했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 올해 추석 선물세트에 숙성과 발효를 앞세운 '타임 프리미엄(Time Premium)' 상품을 대거 선보인다. 단기간에 완성할 수 없는 시간과 정성의 가치를 상품에 담아 프리미엄 선물 수요를 공략하려는 전략이다.
롯데백화점은 올 추석 '한우', '주류', '그로서리' 등 기프트 전반에 걸쳐 단기간에 완성할 수 없는 '오랜 시간의 가치와 정성'을 담은 차별화 '숙성' 및 '발효' 기프트를 다채롭게 출시했다고 10일 밝혔다.
축산 기프트는 미쉐린 가이드에 6년 연속 선정된 숙성육 전문점 '숙수도가'와 협업했다. '숙수도가 숙성 등심·안심 정찬'(1kg, 39만원)과 '숙수도가 숙성 등심·채끝 정찬'(1kg, 35만원)은 360시간 숙성 노하우를 담았다.
돈육 기프트로는 국립축산과학원이 25년간 연구해 복원한 우리 흑돈을 168시간 웻에이징한 '숙성도 흑돼지'(2.3kg, 16만9000원)를 출시한다. 오겹살, 목살, 뼈등심 부위를 특수 숙성 기법으로 처리했다.
주류 기프트에는 30년 이상 장기 숙성한 위스키들이 포함됐다. '아드벡 더 어비스'(4000만원)는 1989년 증류해 프렌치 오크통에서 추가 숙성한 싱글 몰트 위스키로, 유명 만화 아티스트 트래드 무어가 그린 패키지에 담겼다. '조니워커 40년 마스터스 루비 리저브'(3600만원), '맥켈란 40년 레드컬렉션'(3200만원) 등도 한정 수량 판매한다.
전통장 기프트는 명가와 명인 협업으로 구성됐다. 롯데백화점 한식 브랜드 '남파고택'에서는 전남 나주 박경중 종가의 200년 전통 간장 '200년 씨간장 기프트'(7만9000원)를 선보인다. 이 제품은 200년간 대를 이어 덧장을 부어가며 완성했다. 기순도, 성명례, 조정숙 등 대한민국 대표 식품 명인과 협업한 된장, 고추장, 참기름 기프트도 함께 판매한다.
nrd@newspim.com