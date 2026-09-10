이마트, 추석 선물세트 사전예약 매출 21% 증가…역대 최대

AI 핵심 요약beta
- 이마트는 10일 추석 선물세트 사전예약 매출이 최대치였다고 밝혔다.
- 지난달 6일~이달 4일 매출은 전년보다 21.2% 늘었다.
- 실속형 프리미엄과 고가 세트 수요가 함께 늘었다.
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, [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트의 올해 추석 선물세트 사전예약 매출이 역대 최대치를 기록했다.
이마트는 지난달 6일부터 이달 4일까지 사전예약 1차 기간 매출이 전년 추석 같은 기간보다 21.2% 증가했다고 10일 밝혔다.
상품권 혜택이 큰 1차 사전예약 기간에 명절 선물을 미리 구매하려는 '얼리버드' 수요가 몰린 결과다. 트레이더스와 이마트 에브리데이 매출도 각각 31.6%, 11.6% 늘었다.
올해는 품질은 유지하면서 가격 부담을 낮춘 '실속형 프리미엄' 상품이 인기를 끌었다. 4만원대 완도 활전복과 7만원대 옥돔·갈치 세트가 호응을 얻었고, 9만원대 미국산·호주산 LA식 꽃갈비가 축산 선물세트 매출 1·2위를 차지했다. 3만~5만원대 과일과 인삼·더덕·건버섯 세트 매출도 각각 10.3%, 42.9% 증가했다. 3만원대 가공식품 세트는 160만개 이상 판매됐다.
양극화 소비도 두드러졌다. 20만원 이상 고급 선물세트 매출은 91% 증가했으며, 한우와 굴비, 위스키와 와인 등 프리미엄 주류가 고가 선물 수요를 견인했다.
이마트는 오는 16일까지 추석 선물세트 사전예약을 계속 진행한다. 행사카드 결제나 신세계포인트 적립 시 최대 50% 할인을 제공하며, 구매 금액대별 상품권 증정, 무이자 할부, 무료배송 혜택도 준다.
nrd@newspim.com