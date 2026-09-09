앤팀, '마크 온 미' 첫날 122만 장 돌파…4연속 밀리언셀러

AI 핵심 요약beta
- 앤팀이 9일 한국 미니 2집으로 밀리언셀러를 달성했다
- 첫날 122만4524장 팔려 자체 최고 기록을 새로 썼다
- 네 작품 연속 밀리언셀러로 컴백 활동에 나선다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '하이브 글로벌 그룹' 앤팀(&TEAM)이 한국 미니 2집 '마크 온 미(Mark on Me)'로 발매 첫날 122만 장 이상의 판매고를 기록하며 네 작품 연속 밀리언셀러를 달성했다.
9일 한터차트에 따르면 앤팀의 '마크 온 미'는 발매 첫날인 지난 8일 총 122만 4524장이 판매돼 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 이는 한국 데뷔 앨범 '백 투 라이프(Back to Life)'의 첫날 판매량 113만 9988장을 뛰어넘은 수치로, 자체 최고 기록을 새롭게 썼다.
이로써 앤팀은 지난해 4월 발매한 일본 세 번째 싱글 '고 인 블라인드(Go in Blind)'를 시작으로 한국 미니 1집 '백 투 라이프', 일본 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)', 이번 '마크 온 미'까지 네 작품을 연이어 밀리언셀러 반열에 올려놓았다.
앤팀은 앨범 발매 당일 쇼케이스를 열고 팬들과 컴백을 알렸다. 이날 멤버들은 타이틀곡 '마크 온 미'를 비롯해 '굿 보이(Good Boy)', '러브장', '엠티(Empty)' 등 신곡 무대를 선보였다.
타이틀곡 '마크 온 미 '는 절제된 분위기 속 깊어진 감정을 표현한 곡으로, '굿 보이'는 역동적인 808 비트와 자신감 넘치는 에너지를 앞세워 상반된 매력을 보여줬다.
'마크 온 미'는 앤팀의 정체성인 '늑대 DNA'에 '사랑'이라는 감정을 더한 앨범이다. 세상으로부터 거절당해 스스로를 가뒀던 늑대가 자신의 모든 모습을 받아들여 준 '너'를 만나 변화하는 이야기를 다채로운 장르의 6곡에 담아냈다.
타이틀곡 '마크 온 미' 뮤직비디오 역시 앨범의 서사를 시각적으로 구현했다. 짙고 서늘한 분위기 속 절제된 감정과 거친 야성을 교차시키며, 자신의 모든 것을 운명적인 존재에게 내어주는 늑대의 간절함을 표현했다. 아홉 멤버는 강인함과 섬세함이 공존하는 '길들여진 야수성'을 선보였다.
퍼포먼스는 시선과 표정, 제스처를 활용해 곡의 감정선을 섬세하게 드러내는 데 초점을 맞췄다. 정제된 동작으로 긴장감을 쌓아 올린 뒤 음악의 흐름이 전환되는 순간 응축된 에너지를 폭발시키는 구성이 특징이다.
&TEAM은 오는 10일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 국내 음악방송에 출연하며 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.
moonddo00@newspim.com