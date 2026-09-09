대전시, 추석 특별교통대책 가동…공영주차장 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 23일부터 27일까지 특별교통대책을 가동했다
- 성묘객 이동 편의를 위해 6개 시내버스 감차를 줄였다
- 공영주차장 무료 개방과 전통시장 주차 허용을 시행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 추석 연휴 귀성·성묘객 증가에 대비해 시내버스 운행과 주차 지원, 교통 혼잡 관리 등을 포함한 특별교통대책을 가동한다.
대전시는 오는 23일부터 27일까지 5일간 자치구와 합동으로 교통대책 상황실을 운영하고 연휴 기간 교통 상황을 집중 관리한다고 9일 밝혔다.
시는 귀성객과 여행객 이동이 몰릴 것으로 보고 주요 교통시설과 혼잡 예상 지역을 중심으로 현장 대응을 강화할 방침이다.
특히 국립대전현충원과 대전추모공원, 삼괴동 천주교묘지를 오가는 6개 시내버스 노선은 휴일 감차 규모를 줄여 성묘객들의 이동 불편을 최소화한다.
교통량 증가가 예상되는 주요 교차로를 비롯해 대전역과 터미널, 백화점, 전통시장 주변에는 교통경찰 등 현장 인력을 배치해 교통 흐름을 관리하고 안전사고 예방에 나선다.
차량 고장이나 사고에 대비한 비상 대응 체계도 운영한다. 시는 24일부터 27일까지 당직 자동차 정비업소를 지정·운영해 긴급 정비 수요에 대응할 계획이다.
승용차요일제 운행 제한은 21일부터 25일까지 일시 해제한다.
주차 편의도 확대한다. 24일부터 27일까지 대전시와 5개 자치구가 운영하는 공영주차장을 무료로 개방한다.
전통시장 이용객을 위해서는 19일부터 27일까지 인동시장 등 7개 전통시장 주변 도로의 주차를 한시적으로 허용한다. 명절 장보기 편의를 높이는 동시에 전통시장 이용 활성화를 지원한다는 취지다.
박승원 대전시 교통국장은 "시민과 귀성객이 안전하고 편안하게 명절을 보낼 수 있도록 특별교통대책을 차질 없이 추진하겠다"며 "연휴 기간 교통법규 준수와 안전운전에도 적극 동참해 달라"고 말했다.
nn0416@newspim.com