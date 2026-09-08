서정호 롯데웰푸드 대표 "본원적 경쟁력과 글로벌 확대로 지속 성장"

상반기 턴어라운드 기조 강화

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 서정호 롯데웰푸드 대표이사가 본원적 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대를 통해 지속 가능한 성장을 이어가겠다고 밝혔다.

서정호 롯데웰푸드 대표. [사진= 뉴스핌 DB]

롯데웰푸드는 지난달 타운홀 미팅을 개최해 전 임직원과 상반기 실적을 돌아보고 중장기 성장 과제를 공유했다고 8일 밝혔다. 이 자리에서 서정호 대표이사는 견조한 중장기 성장을 실현할 양대 핵심 전략으로 본원적 경쟁력 강화를 통한 국내사업 개선과 글로벌 사업의 고성장 지속을 전 임직원에게 당부했다. 상반기 성과 리뷰 과정에서 두 전략이 실질적인 턴어라운드를 견인한 핵심 요인이었음을 짚으며 향후에도 전사적 실행력을 이어갈 것을 거듭 강조했다.

이번 미팅에서는 '맛있는 즐거움으로 세상을 연결하는 글로벌 종합 식품기업'이라는 새로운 목표도 제시하며 미래 방향성에 대한 공감대를 형성했다.

국내사업에서는 생산 네트워크 최적화와 물류·구매 프로세스 혁신 등 밸류체인 전반의 운영 효율성을 극대화하고, 데이터 기반 경영 체계로 수요 대응력을 높인다. 핵심 브랜드 중심 마케팅과 효율적인 포트폴리오 관리로 안정적인 고수익 사업 구조를 정착시킬 방침이다.

글로벌 경쟁력 제고에도 속도를 낸다. 인도, 카자흐스탄 등 기존 주요 전략 시장에서의 지배력을 공고히 하는 한편, '빼빼로'와 같은 핵심 글로벌 브랜드를 집중 육성해 현지 시장 안착을 가속화한다. 최근 출범한 '싱가포르 JV'를 중심으로 한·일 롯데 식품사 간 협력을 강화해 '원롯데' 시너지를 극대화하고 해외 유통망을 확대할 계획이다.

롯데웰푸드는 올 상반기 연결 기준 매출액 2조1831억원, 영업이익 1005억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 7%, 98% 신장했다. 해외법인 상반기 매출은 전년 대비 23% 증가하며 글로벌 사업이 실적 성장을 견인하고 있다.

서정호 대표이사는 "상반기 동안 추진해 온 체질 개선 작업과 해외 사업의 성과를 발판 삼아 중장기 성장 전략과 목표를 구체화했다"며 "사업 전반의 내실을 다지는 본원적 경쟁력 강화와 적극적인 글로벌 시장 확대를 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

지난 8월 롯데웰푸드 양평동 본사 대강당에서 서정호 롯데웰푸드 대표이사가 전사 타운홀 미팅을 진행하고 있다. [사진= 웰푸드]

fineview@newspim.com